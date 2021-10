Harald Lesch: Energiewende ist für Deutschland alternativlos

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk zum Start der 26. UN-Klimakonferenz zeigt Physiker Harald Lesch auf, wie es um die Energiewende wirklich steht: Es sei bisher die größte Schwäche aller bisherigen Konferenzen gewesen, von Kyoto bis Paris – es sei viel zu wenig passiert. Vor allem auch in Deutschland.

Laut dem jüngsten UN-Klimabericht steuert die Erde auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu, statt der anvisierten 1,5 Grad. Die Daten zeigten deutlich: "Der Klimawandel ist da, er ist gefährlich. Wir sind dran schuld. Die Fachleute sind sich einig und wir können noch etwas tun."

Warum die Erderwärmung so gefährlich ist

Lesch vergleicht die Erde mit dem menschlichen Körper: Die normale Körpertemperatur ist 36,5 Grad. Plus zwei Grad habe man schon erreicht und dann nochmal 2,7 Grad mehr, ergibt 39,2 Grad – also Fieber. Auf der Erde lag die Temperatur über 3 Millionen Jahre lang zwischen 14 und 15 Grad Celsius.

Mit jedem Grad mehr, so erklärt der Physiker, kommt mehr Energie in die Atmosphäre. Das führt zu den bekannten Phänomenen: Extremwetter, erwärmte Meere, schmelzende Gletscher, was wiederum zur Folge hat, dass weniger Strahlung reflektiert wird, dass der Permafrost auftaut. Diese Entwicklung sei tödlich, so Lesch.

Erderwärmung wird zu Massenmigration führen

Bis Ende des Jahrhunderts wird laut Berechnungen die Anzahl der Tage über dem sogenannten tödlichen Limit südlich und nördlich des Äquators möglicherweise schon bei einigen hundert liegen. Erhebliche Teile des Jahres werden Menschen dort gar nicht mehr leben können. Hier sieht Lesch sehr, sehr große Migrationsströme und eine heftige, fast katastrophale Entwicklung kommen:

"Wenn es aber am Ende dieses Jahrzehnts nicht gelungen ist, so ein Land wie Deutschland und auch viele andere Industrieländer auf die richtige Spur zu setzen, dann bleibt uns fast nichts mehr übrig, als uns an das Klima, was da kommt, anzupassen." Harald Lesch, Physiker

Absage an Kernkraft als Lösung

Die Energiewende hält Lesch für "alternativlos": Wind, Photovoltaik, Solarthermie und Biogas ausbauen und zwar "volles Rohr". Die Kernkraft hält Lesch für überholt, viel zu teuer, zudem verursache sie "Ewigkeitsschäden, die kein Mensch haben will". Windräder und Photovoltaikanlagen könne man zudem "ruckzuck" bauen, ein Atomkraftwerk aber nicht.

Klimaziele sind nur mit Verzicht zu erreichen

Trotz aller Effizienz verbrauchen die Deutschen immer noch genauso viel Strom wie vor 30 Jahren. Würde man zum Beispiel alle Autos in Deutschland elektrifizieren, bräuchte es etwa 20 Prozent mehr Strom, rechnet Lesch vor.

Weil aber auch Industrieprozesse verstromt werden und Heizung mit Strom funktionieren muss, müsste sich die Energiemenge aus erneuerbaren Quellen verdreifachen. Gleichzeitig müsste aber der derzeitige Energieverbrauch halbiert werden.

Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern ist viel zu langsam

In jeder Woche müssten in Bayern zwei große Windräder ans Netz gehen, um die selbst gesteckten Klimaziele der Staatsregierung zu erreichen. Das hat jüngst eine Studie ergeben, die die bayerische Energiewirtschaft in Auftrag gegeben hat.

Davon ist Bayern aber aus verschiedensten Gründen gerade weit entfernt. Den fehlenden Strom zu importieren hält Lesch für "fatal, wenn der dann aus fossilen Ressourcen stammt oder gar aus der Kernkraft".

Energiewende von unten könnte helfen

Energiegenossenschaften, wie in Wildpoldsried im Oberallgäu hält Lesch für vorbildlich: Wenn Bürger selbst vor Ort den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben und dafür steuerlich gefördert werden, sei das auch psychologisch von Vorteil. Dann sei es eine Ehrensache, Mitglied zu werden: "Wenn man selber Besitzer von einem Teil von so einer Anlage ist und man damit Geld verdient, dann sieht so ein Windrad ganz anders aus als vorher, dann wird es richtig schön."