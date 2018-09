Hans Scholl zum 100. Geburtstag: "Es lebe die Freiheit"

"Nicht nur Mitleid muss [der Deutsche] empfinden, nein, noch viel mehr: Mitschuld. Denn er gibt durch sein apathisches Verhalten diesen dunklen Menschen erst die Möglichkeit, so zu handeln." Flugblatt der "Weißen Rose"

So steht es im zweiten Flugblatt der "Weißen Rose" aus dem Jahr 1942 - da war das Nazi-Regime auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und in München hatten sich zwei Medizin-Studenten zusammengetan und sagten den Deutschen die Wahrheit: Alexander Schmorell und Hans Scholl, beide eben erst als Sanitäter beim Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion dabei gewesen, und beide überzeugt, dass sie jetzt handeln mussten.

Hübsch, sportlich und prinzipientreu

Hans Scholl wäre heute 100 Jahre alt geworden - und muss ein faszinierender Typ gewesen sein: Er sah gut aus, hatte eine Reihe von Freundinnen, war sportlich, ging Ski fahren, Wandern oder machte Kanu-Touren auf der Donau, zugleich umfassend gebildet.

Ein ganz normaler Student an der Münchner Uni. Aber eben einer, der klare Prinzipien hatte und nach diesen Prinzipien gehandelt hat.

Weiterhin ein Vorbild für Studenten

Diese Woche erinnerte die Weiße Rose-Stiftung an der Münchner Universität in einer Gedenkveranstaltung an Hans Scholl. Gestaltet wurde sie von Studenten aus dem Geschwister Scholl-Wohnheim - und bei denen ist zu spüren, wie sie dieser Mut zum Widerstand auch unter großem persönlichen Risiko fasziniert.

"Jemand, der unseren Weg bereitet hat, ist natürlich ein Vorbild, gerade wenn er in dem Alter gestorben ist, in dem ich mich jetzt ungefähr befinde", sagt Student David Preßlein. Und sein Kommilitone Florian Rottmayr ergänzt: "Ich denke, er ist auch einer von uns - in seinem modernen Gedankengut, in seinem Bestreben nach Freiheit und in seiner eigenen Meinung."

Missstände offen ansprechen

Zeitlos und modern - das sind zwei Begriffe, mit denen die Studenten Hans Scholl immer wieder charakterisieren.

Zu einer Zeit, als die meisten Deutschen es nicht so genau wissen wollten, wegschauten oder gleichgültig geblieben sind - da sprechen Hans Scholl und Alexander Schmorell den Massenmord an den Juden an, im zweiten Flugblatt der Weißen Rose vom Sommer 1942.

Sich informieren statt wegzuschauen

Der Historiker Jürgen Zarusky vom Institut für Zeitgeschichte hat intensiv über die Hochverratsprozesse des Nazi-Volksgerichtshofs geforscht, der auch Hans Scholl im Schnellverfahren abgeurteilt hat. Er sagt: Dieses Wissenwollen, sich Informieren, und dann auch noch danach Handeln - das sei für ihn besonders beeindruckend.

"Da haben zwei ziemlich junge Männer sehr klar gesehen und haben ihren Kopf dafür riskiert. Sie sind vom Sofa hochgekommen, sie haben sich orientiert in ihrer Zeit. Millionen von Deutschen haben nichts mitbekommen von den Massenmorden oder haben Gerüchte gehört und nicht reagiert. Die Weiße Rose hat reagiert - auch auf viele andere Unrechtstatbestände und auf den Charakter des Regimes." Jürgen Zarusky, Institut für Zeitgeschichte

"Ihr werdet in die Geschichte eingehen", soll Vater Robert Scholl seinen Kindern Hans und Sophie vor der Hinrichtung gesagt haben. Und damit Recht behalten.