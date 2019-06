SPD-Urgestein Hans-Jochen Vogel: "Ein schreckliches Tief!"

Einmal geschlossene Verträge sollte man nicht brechen und deshalb sollte die SPD auch nach dem Rücktritt von Andrea Nahles vorerst in der Großen Koalition verbleiben - so sieht es der ehemalige SPD-Chef und frühere Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel. Ursula Heller hat mit dem heute 93-jährigen Grandseigneur der SPD für die Rundschau gesprochen.

Herr Dr. Vogel, was empfinden Sie bei dieser Nachricht vom Rücktritt von Andrea Nahles?

Hans-Jochen Vogel: "Die hat mich schon sehr berührt und sehr betroffen. Denn die Krise, in der sich meine Partei ohnehin bereits befindet, ist durch die jüngste Entwicklung noch verschärft worden. Und das kann ich nur bedauern, wenn ich mich weiter erinnere, dann finde ich eigentlich nichts Vergleichbares."

Ihre Partei hat allein 13 Parteivorsitzende seit der Wende verschlissen. Ist das noch solidarisch und der richtige Weg, aus dem Tal der Tränen, aus der Not, herauszukommen?

Sie sprechen da einen ganz wesentlichen Punkt an. Ich habe natürlich keine Personenkenntnis mehr. Die jetzt Aktiven sind mir alle nicht aus persönlicher Berührung bekannt, mit wenigen Ausnahmen. Aber ich habe den Eindruck, dass hier immer wieder Gruppen gegeneinander kämpfen, dass auch einige ihre eigenen Interessen in den Vordergrund rücken und sie deswegen Auseinandersetzungen innerhalb der Partei und mit dem jeweiligen Vorsitzenden in Kauf nehmen, die ich nur bedauern kann. Und das ist mein Appell in dieser Stunde: Erstens, dass man jetzt den amtierenden Stellvertreter aus der Partei, Olaf Scholz - wer es auf der Fraktionsebene ist, das weiß ich nicht...

...Herr Post!

...dass die beiden aufs Engste zusammenarbeiten und eine personelle Lösung, die breit getragen wird, erarbeiten. Eine personelle Lösung, bei der der Kandidat für das Amt des Parteivorsitzenden oder die Kandidatin auch die wesentlichen sachlichen Ziele nennt. Also nicht nur wieder ein Kampf um Personen, sondern auch dann eine Klärung in der Frage: Mit welchen Themen will die Partei wieder aus diesem schrecklichen Tief herauskommen?"

Haben Sie Hoffnung, dass das gelingt?

Ja. Die SPD hat in ihrer 155-jährigen Geschichte ganz andere Krisen und Schwierigkeiten überwunden. Und ich appelliere an die heutige Führungsgeneration, dass sie sich an die Geschichte erinnert, dass sie sich etwa an die Rede von Otto Wels erinnert vom 23. März 1933, und dass die Betreffenden ihre eigene Person zurückstellen und die Sache in den Vordergrund rücken, für die die SPD seit ihrer Gründung gekämpft hat: Verteidigung der Demokratie, Stärkung der Demokratie und Stärkung der Schwachen. Die Kluft, die immer breiter wird zwischen hohen und niedrigen Einkommen, zwischen hohen und niedrigen Löhnen, die muss sich endlich wieder schließen und enger werden und das ist das maßgebende Ziel der SPD.

Soziale Gerechtigkeit - kann das in einer großen Koalition gelingen oder empfehlen Sie Ihrer Partei auszuscheren?

Ich gebe Empfehlungen selten, aber die Empfehlung gebe ich: Dass Verträge, die man geschlossen hat, einzuhalten sind. Man wird nicht stärker dadurch, dass man Verträge, die man geschlossen hat, bricht. Und der Vertrag der Koalition sieht vor, dass man bis im Herbst beieinander bleibt und dass man dann eine Bewertung vornimmt und dieser Bewertung greife ich nicht vor. Es kann durchaus sein, dass der, auf den man sich einigt, sagt, er wird mit einem scharfen Maßstab an diese Prüfung herangehen im Herbst. Und wenn diese Prüfung zum Verlassen der Koalition führt, dann wird er das vertreten. Aber bitte nicht jetzt einen Vertrag brechen, sondern den Vertrag einhalten und den Herbst und die Zwischenprüfung abwarten.

💡 Hans-Jochen Vogel

Hans-Jochen Vogel hatte so viele wichtige Ämter inne wie kaum ein anderer Politiker in Deutschland. Er wurde 1926 in Göttingen geboren, 1950 Mitglied in der SPD - und mit gerade mal 34 Jahren Oberbürgermeister von München. Vogel regierte in der Landeshauptstadt von 1960 bis 1972, war verantwortlich für die Planung der Olympischen Spiele 1972 sowie den Bau von U- und S-Bahn in München. Er war Präsident des Bayerischen und auch des Deutschen Städtetags, leitete die bayerische SPD, wurde Bundesbauminister und Bundesjustizminister, arbeitete außerdem für kurze Zeit auch als Regierender Bürgermeister von Berlin. Bei der Bundestagswahl 1983 scheiterte er als SPD-Kanzlerkandidat an Helmut Kohl. Von 1987 bis 1991 war er Vorsitzender der Bundespartei, noch länger (1983 bis 1991) zudem Chef der SPD-Bundestagsfraktion.