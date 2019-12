Handy am Steuer: Blitzer senken möglicherweise Zahl der Toten

Es kann lebensgefährlich sein, eine SMS zu schreiben – vor allem im Straßenverkehr. Pro Jahr sterben etwa 500 Menschen in Deutschland, weil ein Autofahrer vom Handy abgelenkt war. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) warnt ausdrücklich vor der Gefahr: "Es sollte vor allem die Einsicht um sich greifen, dass das Unfallrisiko dadurch enorm hoch ist".

"Die Polizei hat das Thema im Blick"

Telefonieren während der Fahrt ist deshalb nur mit der Freisprechanlage erlaubt. Wer dennoch während der Fahrt das Handy in der Hand hält oder sogar darauf herumtippt, muss mit einem Bußgeld rechnen: mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Die Polizei habe das Thema im Blick, so Herrmann. Doch viele Fahrerinnen und Fahrer scheint das nicht zu interessieren.

"Ich sehe erschreckend oft, dass Personen, die am Steuer sitzen, gleichzeitig das Handy in der Hand haben. Sei es, dass sie telefonieren oder sogar darauf herumtippen, was sicherlich noch eine größere Ablenkung bedeutet." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Handy-Blitzer: erste Testphasen in Australien und den Niederlanden

In den Niederlanden wird deshalb nun ein neuer Blitzer getestet, in Australien wird er im Bundesstaat New South Wales sogar schon eingesetzt. Hochauflösende Kameras filmen dort den Straßenverkehr. Eine künstliche Intelligenz erkennt dabei, wenn ein Autofahrer ein Handy oder ein Smartphone in der Hand hält, und schießt ein Foto. Das Bild wird daraufhin einem Mitarbeiter vorgelegt, der noch einmal überprüfen soll, ob der Fahrer tatsächlich ein Smartphone in der Hand hält – oder vielleicht nur ein Butterbrot.

Handy-Blitzer für Bayern vorerst kein Thema

Innenminister Joachim Herrmann will den Einsatz von Handy-Blitzern in Bayern zwar nicht ausschließen, allerdings äußerte er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk große Datenschutzbedenken: "Dabei wird in jedes Auto hineingefilmt und dann wird erst aufgrund der Aufnahme festgestellt, ob der Fahrer tatsächlich ein Handy in der Hand hatte", so Herrmann. Das sei ein gravierender Eingriff und unterscheide sich beispielsweise stark von Tempo-Kontrollen: Bei diesen werden die Autofahrer nur fotografiert, wenn das Messgerät eine wesentliche Tempolimit-Überschreitung festgestellt hat.

"Wir haben da noch keine abschließende Meinungsbildung dazu, aber wir werden uns natürlich die Ergebnisse vor allem aus den Niederlanden anschauen." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Im australischen New South Wales soll mit den neuen Handy-Blitzern die Zahl der Verkehrstoten um ein Drittel reduziert werden. Allerdings erhalten Handy-Sünder dort bislang nur eine Verwarnung. Erst nach einer dreimonatigen Praxis-Phase müssen sie mit einem Bußgeld rechnen.