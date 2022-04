Handwerkermangel und Ukraine-Krieg bremsen Sanierungen aus

Joachim Wendler aus Oberasbach in Franken ist frustriert. Seit er aus Umweltgründen seinen alten Kachelofen still gelegt hat, ist der sogenannte Pufferspeicher überflüssig geworden – ein riesiger Wasserbehälter, der in den Heizkreislauf zwischengeschaltet ist. Wendler muss das Wasser darin mit beheizen – ohne Sinn und Zweck. 25 Prozent seiner Energie - und seiner Heizkosten - könnte er einsparen, wenn der Pufferspeicher weg wäre. Aber er findet keinen Handwerker, der ihn ausbaut:

"Es ist eine Odyssee. Wenn man einen Handwerker anruft, wird man vertröstet. Sie haben keine Zeit, sie haben keine Mitarbeiter. Es ist wirklich schwierig, kurzfristig jemanden zu finden, der einem helfen kann." Joachim Wendler, Oberasbach.

Joachim Wendler muss mindestens bis Oktober warten - erst dann hat ihm ein Installateur einen Termin versprochen.

Langes Warten auf Handwerker

Recherchen des ARD-Politikmagazins report München zeigen: Schon für kleine Reparaturen warten Kunden wochen-, oft sogar monatelang auf Handwerker. Deren Terminkalender sind randvoll, es fehlt der Nachwuchs und immer häufiger auch dringend benötigtes Arbeitsmaterial. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Handwerker beträgt in Deutschland neun Wochen, so der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Im Bau liegt sie sogar bei durchschnittlich 13 Wochen. Beide Zahlen stammen aus dem letzten Quartal 2021. Die Ukraine-Krise und der akute Rohstoffmangel, hätten die Situation noch verschärft, so der Verband.

Klimaziele der Bundesregierung

Dem akuten Fachkräftemangel im Handwerk stehen die ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung gegenüber. Rund 35 Prozent der gesamten Energie wird nach Angabe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in privaten Gebäuden für Heizung und Warmwasser verbraucht. Dazu kommt noch ein Sanierungsstau – ein Großteil der Häuser in Deutschland ist über 50 Jahre alt und ungenügend gedämmt. Um die geplante Energiewende zu erreichen, spielt die Baubranche eine entscheidende Rolle. Bis 2050 will die Bundesregierung einen nahezu klimaneutralen Gebäudestand umsetzen. Was tut die Bundesregierung dafür? Auf Nachfrage von report München schreibt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums: "Natürlich ist eine komplette energische Sanierung angestrebt. Aber die Entscheidung trifft zum Großteil der Eigentümer - wir können nur appellieren, ermutigen und fördernd unterstützen."

Der Krieg gegen die Ukraine verschärft die Situation

Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (Grüne), ruft vergangene Woche wegen des Kriegs gegen die Ukraine die Frühwarnstufe im Notfallplan Gas aus. Die Gesamtversorgung aller deutschen Gasverbraucher sei zwar gewährleistet, so der Minister. Aber Habeck fordert zum Energiesparen auf: "Ab sofort ist jeder Gasverbraucher - von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten - auch gehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren", sagte er.

Kritik von Handwerksverbänden und Innungen

Viele Kunden würden lieber heute als morgen Wärmepumpen oder Photovoltaik-Anlagen einbauen, um CO2 zu reduzieren und Energie zu sparen. Aber wie, wenn sie keinen Handwerker bekommen? Hinzu kommt – verschärft durch die Ukraine-Krise – ein akuter Rohstoffmangel. Dachpappe, so heißt es bei der Bayerischen Landesinnung für Dachdecker, werde vor allem aus der Ukraine geliefert. Es komme zu Engpässen, die Handwerker könnten ihre Aufträge nicht erfüllen. Handwerksverbände und Innungen sind skeptisch, ob die Energiewende unter diesen Umständen gelingen kann: "Das Problem ist, dass die Politik die Energiewende nie aus Sicht des Fachkräftemarktes sieht. Wir können zwar die politischen Zielvorgaben haben – aber wenn wir am Ende nicht die Leute dafür haben, sind die Ziele nicht realistisch ", so Ralf Suhre, Geschäftsführer der Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik (SHK) München.

Forderungen an die Bundesregierung

Verbände und Handwerker fordern die Bundesregierung auf, Maßnahmen zu ergreifen. Sie wünschen sich eine Ausbildungsinitiative: Mehr junge Menschen müssten für das Handwerk begeistert werden. Viele Handwerksbetriebe suchen verzweifelt Bewerberinnen und Bewerber. Das Image sei schlecht. Das müsse sich ändern, sagt Umweltingenieur Nick Zippel aus Hamburg, er nennt sich selbst "Klimahandwerker". "So klappt die Energiewende auf keinen Fall", sagt Zippel. Er wünscht sich ein Umschulungsprogramm hin zu klimarelevanten Handwerksberufen und eine Anwerbe-Offensive im Ausland. Nick Zippel hat schon damit begonnen: Er bildet Flüchtlinge aus und hat den ersten Dachdecker aus Marokko angeworben.