Hamm kämpft mit der Corona-Welle

In den vergangenen sieben Tagen (Dienstag bis einschließlich Montag) verzeichneten die Behörden insgesamt 170 Neuinfektionen. Daraus errechnete die Stadt einen Sieben-Tage-Wert von 94,9 pro 100.000 Einwohner. Das Robert Koch-Institut hatte am Morgen auf der Grundlage der Zahlen vom Vortag sogar einen Wert von 112,2 ausgewiesen.

170 Fälle gehen auf Hochzeitsfeier zurück

17 Menschen liegen laut Stadt im Krankenhaus, einer davon auf der Intensivstation. Fast 2.800 Menschen befinden sich in Quarantäne. Zwölf Schulen sind betroffen, zwei Kitas geschlossen. "Insgesamt stehen rund 170 Corona-Infektionen in Hamm im Zusammenhang mit der Hochzeit", sagte ein Stadtsprecher. Insgesamt seien mehr als 300 Hochzeitsgäste aus Hamm identifiziert worden. Sie seien in Quarantäne gesetzt und verpflichtend getestet worden. Wie viele Menschen genau bei den Feierlichkeiten - auch in anderen Städten - dabei waren, sei aber nach wie vor nicht bekannt.

Merkel mahnt klare Maßnahmen gegen Corona-Herde an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vor dem morgigen Bund-Länder-Gipfel zu Corona angesichts der steigenden Infektionszahlen in Deutschland besorgt gezeigt. Man müsse lokale Corona-Herde sehr deutlich angehen, sonst drohten an Weihnachten Zahlen wie in Frankreich, sagte Merkel bei einer CDU-Präsidiumskonferenz.

Merkel zweifelte zudem an, ob in der Bundeshauptstadt ernsthaft Maßnahmen eingeleitet würden, um lokale Ausbrüche einzudämmen. Wörtlich sagte Merkel demnach: "Es muss in Berlin was passieren."

Das Robert-Koch-Institut hat heute 1.192 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen allerdings erfahrungsgemäß niedriger, weil dann weniger Gesundheitsämter Daten nach Berlin melden. Vorgestern war mit 2.507 neuen Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden.