Hamburger Flughafen gesperrt - Spezialkräfte im Einsatz

Der Hamburger Flughafen wurde am Samstagabend gesperrt. Ein Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug ein Tor durchbrochen und in die Luft geschossen, so die Polizei. Hintergrund könnte eine mögliche Kindesentziehung sein. Der Flugverkehr ist eingestellt.