BR24 Drangeblieben: Wo steht der Widerstand im Hambacher Forst?

Es ist einer der ersten Sonnentage im April, das Zwitschern der Vögel ist zu hören. Mittlerweile ist der Hambacher Forst schon seit zehn Jahren besetzt. Es gibt noch immer Baumhäuser, auch Barrikaden – aber nicht mehr so viele wie vor der großen Räumung im September 2018. Ich treffe einen Bewohner, der bereit ist, mit mir zu sprechen. Wie fast immer - anonym. Er sei Mitte 30 und lebe schon seit einigen Jahren im Hambacher Forst. Wie viele Umweltaktivisten sich noch in dem Waldgebiet aufhalten, das weiß er nicht:

"Es ist eine hohe Fluktuation hier an Menschen, immer noch. Und ja, es gibt manchmal Tage, an denen weniger Menschen da sind, aber wir sind immer noch ganz gut aufgestellt hier. Es ist wirklich sehr dynamisch." Anonymer Umweltaktivist

Tagebau Garzweiler im Focus

Der Hambacher Forst ist nicht mehr das "Symbol des Widerstandes gegen die Braunkohle", wie er das noch vor vier Jahren war. Antje Grothus war damals das Gesicht der "Hambi Bleibt-Bewegung": Die heute 58-Jährige war in zahlreichen Talkshows zu Gast. Sie war in der Kommission vertreten, die letztendlich den Kohlekompromiss ausgehandelt hat. Sie lebt mit ihrer Familie in direkter Nähe zum Hambacher Wald.

"Es gibt noch einige Baumhäuser: Aber der Fokus sicherlich von der Öffentlichkeit ist im Moment da, wo er dringend notwendig ist, in den Dörfern am Tagebau Garzweiler, die ja auch erhalten bleiben sollen. Aber auch hier noch in Manheim. Hier steht ja noch die Kirche, hier leben ja auch noch Menschen, die bleiben möchten. Und daher gilt mein Einsatz auch noch dem Erhalt des Zuhauses, der Heimat der Menschen, die hier um den Hambi herum leben." Antje Grothus, Hambi Bleibt-Bewegung

Früherer Kohleausstieg würde Dörfer retten

Es geht mittlerweile nicht mehr um den Erhalt des Hambacher Forstes. Sollte es zu einem früheren Kohleausstieg kommen – also schon 2030 – könnten zahlreiche Dörfer erhalten bleiben, die eigentlich noch für die Braunkohle abgerissen werden sollten, sowohl am Tagebau Hambach als auch am Tagebau Garzweiler bei Erkelenz im Kreis Heinsberg. Allein hier geht es noch um fünf Ortschaften. Deshalb sind mittlerweile diese Dörfer und der Kampf um ihren Erhalt zum Symbol des Widerstandes gegen die Braunkohle geworden. Aber der Hambacher Forst hat für Thekla Ehlig nichts von seinem Reiz verloren:

"Also, nach wie vor ist der Hambi immer noch ein totaler Kraftort für mich, wenn ich reingehe und mit den Besetzerinnen und Besetzern spreche. Für mich sind die jungen Menschen absolutes Vorbild dafür, sich gegen diese Dinge einzusetzen und dafür einzugestehen." Thekla Ehlig

Gräbt RWE dem Hambacher Forst das Wasser ab?

Dass sich alle Umweltaktivisten aus dem Wald zurückziehen werden, das ist kaum zu erwarten. Sie sehen den Wald weiterhin in Gefahr. Sie befürchten, dass der Hambacher Forst wegen der direkten Nähe zum Tagebau nicht genügend Wasser bekommt. Und außerdem plant der Bergbaubetreiber RWE um den Wald herum Kiesgruben. Für Todde Kemmerich auch ein Grund, die Besetzung des Waldes aufrechtzuerhalten.

"Also der Widerstand ist erst dann zu Ende, wenn mit Braunkohleabbau Ende ist. Eine Entscheidung ist ja noch immer nicht getroffen, ob 2030, oder wann auch immer. Insofern wird weiter Widerstand geleistet. Und auch um den Wald herum macht das weiterhin Sinn, weil ja RWE hier quer um den Wald auch noch ganz viele Kiesgruben anlegen will. Und das muss man weiterhin auch verhindern." Todde Kemmerich

Knapp vier Jahre nach der großen Räumung des Hambacher Forstes ist es also ruhiger geworden in dem Waldgebiet im Rheinischen Braunkohlenrevier – aber: Der Widerstand bleibt ungebrochen!