Halle-Prozess: Angeklagter gibt Ideologie offen preis

Mit zweistündiger Verspätung wegen des großen Andrangs und strenger Sicherheitskontrollen hat der Prozess gegen den Attentäter von Halle vor dem Naumburger Oberlandesgericht in Magdeburg begonnen.

Stephan B. werden 13 Straftaten vorgeworfen, darunter zwei Morde und mehrere Mordversuche unter anderem an 52 Gläubigen einer Synagoge in Halle. Ihm droht bei einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem kommt eine anschließende Sicherungsverwahrung in Betracht.

Stephan B. verbirgt seine rassistische Gesinnung nicht

Der Angeklagte äußerte sich zum Prozessauftakt umfangreich zu seiner Tat und Motivation sowie zu seinen Waffen. Reue ließ er nicht erkennen, stattdessen legte er sein rechtsextremistisches, menschenverachtendes Weltbild dar.

Schon bei Fragen zu seinem persönlichen Werdegang sprach Stephan B. mehrfach abwertend über Zuwanderer in seinem Dorf im Süden Sachsen-Anhalts. Weil sein Plan nicht aufging, sehe er sich als "Versager und global lächerlich gemacht". Auf mehrfache Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Ursula Mertens, ob er denn Mitleid und Empathie kenne, sagte er lediglich: "Ich wollte das nicht: Weiße erschießen."

In "Kurzschlussreaktion" Frau erschossen

Eine Passantin erschossen zu haben, bedauere er. "Es tut mir sehr leid, dass ich sie erschossen hab", sagte der 28-Jährige. Zum ersten Mal während seiner Aussage versagte ihm dabei leicht die Stimme. Er habe die Frau erschossen, als er die Tür zur Synagoge nicht öffnen konnte. Er bezeichnete die Schüsse als "Kurzschlussreaktion". Hätte ich das nicht gemacht, hätten mich alle ausgelacht", sagte er mit Blick auf seine live von ihm ins Internet übertragenen Taten. Die Frau habe ihn "angeschnauzt", es tue ihm leid, dass er sie getötet habe.

Bei der Verlesung des Anklagesatzes hatte es zuvor geheißen: Weil er die 40-Jährige als minderwertig empfunden habe, habe er ihr das Recht auf Leben abgesprochen. Sein zweites Opfer, einen 20-Jährigen, habe er nach eigenen Aussagen irrtümlich für einen Muslim gehalten.

Wut über die Flüchtlingskrise

Fragen zu seiner Kindheit und Familie beantwortete der Angeklagte eher knapp und einsilbig. Er lebte zuletzt bei seiner Mutter, einer Grundschullehrerin für Ethik, in Benndorf. Sein Interesse gilt nach eigenen Angaben seit dem Teenageralter dem Internet, weil er dort "die Möglichkeit hatte, sich frei zu unterhalten". Er beschreibt sich als unbeliebten Schüler ohne Freunde, der auch später kein soziales Umfeld hatte. Stephan B. sagte vor Gericht, "nach der Flüchtlingskrise 2015 habe ich mich entschieden, nichts mehr für diese Gesellschaft zu tun". Recht ausführlich schilderte B., wie er sich Waffen besorgte und selbst baute.

Am 9. Oktober 2019 hatte der Attentäter schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, als darin Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine 40-jährige Passantin und einen Mann und verletzte weitere Menschen.

Zentralrat der Juden fordert harte Bestrafung

Der Zentralrat der Juden forderte indessen eine harte Bestrafung des 28-jährigen Angeklagten. Zentralratspräsident Schuster sagte, den Attentäter müsse die ganze Härte des Gesetzes treffen. Die Menschen in der Synagoge von Halle an der Saale seien dem geplanten Attentat wie durch ein Wunder entgangen. Doch habe Stephan B. zwei Menschen auf dem Gewissen, derer man gedenke. Der Anschlag auf die Synagoge habe die jüdische Gemeinschaft zutiefst erschüttert und traumatisiert.