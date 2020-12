Halle-Attentäter verurteilt: "Zeichen gegen Antisemitismus"

Nebenkläger und Zeugen hätten diesem Hass Menschlichkeit entgegengesetzt, so Schuster. "Sie und all jene, die Solidarität mit den Angegriffenen gezeigt haben, stehen für dieses Land, nicht der isolierte Attentäter", sagte Schuster weiter.

Knobloch: "Die einzig richtige Antwort"

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, schrieb auf Twitter: "Dieses Urteil ist die einzig richtige Antwort auf ein beispielloses Verbrechen." Die Verurteilung des Haupttäters dürfe "aber keinen Schlussstrich unter die Aufarbeitung bedeuten".

Schließlich sei schockierend, dass das Attentat überhaupt geschehen konnte. Der Attentäter sei "in seinem Hass und Antisemitismus" von vielen Verbündeten im Geiste bestärkt worden, die bisher nicht belangt wurden. "Der Anschlag teilt die jüngere jüdische Geschichte in Deutschland in ein Davor und Danach", so Knobloch. "Dass Teile der Gesellschaft und die AfD noch immer offen Hass schüren, macht nicht nur jüdische Menschen fassungslos. Dieser Hass muss bekämpft werden, um weitere Anschläge wie in Halle zu verhindern".