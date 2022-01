Haldenwang: Bei Corona-Protesten neue Szene von Staatsfeinden

Rechtsextremisten prägen Corona-Proteste

Haldenwang beschrieb immer stärkere Parallelen zwischen Pegida und den "Corona-Spaziergängen". Teilweise würden die gleichen Parolen gerufen. Lange habe es so ausgesehen, als gelinge es den Rechtsextremen nicht, das Demonstrationsgeschehen zu prägen. Das ändere sich aber gerade. So sei es in Sachsen den "Freien Sachsen" gelungen, einen deutlichen Einfluss auf die vielschichtige Protestbewegung in der Region zu nehmen. Insofern könne man sagen, dass Rechtsextremisten zumindest regional an Einfluss gewinnen.

"Freie Sachsen" ist eine Kleinstpartei, die laut sächsischem Verfassungsschutz rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich ist.

Mehr Radikalität und mehr Demonstrationen

Dabei verändere sich die Dynamik bei den Protesten gegen die Corona-Politik. Früher habe es vor allem große Demonstrationen gegeben. Jetzt sei das Geschehen dezentraler, und es gingen mehr Menschen auf die Straße. So habe es allein in der ersten Januarwoche an einem Tag mehr als 1.000 Veranstaltungen mit mehr als 200.000 Menschen gegeben. Sorge bereitet dem Verfassungsschutz-Präsidenten auch die Radikalität einiger Teilnehmer, die nicht nur durch Gewalt gegen Polizei und Medienvertreter zum Ausdruck komme, sondern auch durch Hassparolen im Internet.

Protestler feinden Polizei an

Auffällig sei, dass die Polizei zunehmend als Feindbild in den Fokus rücke. Einsatzkräfte würden nicht nur bei den Protesten, sondern auch im virtuellen Raum zunehmend angefeindet und beispielsweise als "Söldner" oder "Mörder des Systems" diffamiert, so Haldenwang.

Haldenwang: Extremisten werden neues Thema suchen

Der Verfassungsschutz-Chef äußerte die Befürchtung, Extremisten des neuen Phänomenbereichs könnten sich nach dem Ende der Pandemie ein neues Thema suchen, um es für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Dies könnten beispielsweise staatliche Maßnahmen zum Klimaschutz sein, wenn die Betroffenen intensivere staatlicher Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels möglicherweise als unrechtmäßig empfinden und ablehnen.