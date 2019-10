"Halbgar": Diskussion über Kramp-Karrenbauers Syrien-Vorstoß

Der Vorstoß von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine internationale Schutzzone in Nordsyrien sorgt beim Koalitionspartner für wenig Begeisterung. Aus dem von SPD-Außenminister Heiko Maas geführten Auswärtigen Amt hieß es, es bestehe Diskussionsbedarf. Die CDU-Chefin hatte Maas vor ihren öffentlichen Äußerungen - unter anderem in den tagesthemen - laut eigener Aussage per SMS informiert.

"Mein Vorschlag ist, dass wir eine international kontrollierte Sicherheitszone unter Einbeziehung der Türkei und unter Einbeziehung von Russland einrichten", sagte die CDU-Chefin der Deutschen Welle.

Die Lösung mit einer Sicherheitszone müsse deutlich machen, dass die Türkei die Zone in Nordsyrien nicht dauerhaft besetze, was völkerrechtswidrig sei. Zudem müsse man der bestehenden UN-Resolution zu Syrien gerecht werden und das Land als gemeinsames Gebiet erhalten. Es solle keine autonomen anderen Gebiete in Syrien geben.

Mit Bundeswehr-Soldaten? Das lässt Kramp-Karrenbauer offen

Kramp-Karrenbauer wies darauf hin, dass die Situation in Syrien die Sicherheitsinteressen Europas und Deutschlands beeinträchtige. In dieser Situation hätten sich Deutschland und die Europäer bisher zu passiv verhalten, "wie Zaungäste".

Das soll eine internationale Schutzzone ändern. Wie genau ein deutscher Beitrag dafür aussehen könne, wollte die Verteidigungsministerin nicht sagen. "Die Bundeswehr wird immer das zur Verfügung stellen, was die Politik von ihr verlangt", betonte sie im ZDF.

Ungewiss ist bisher, ob die Partnerländer bei diesem Vorstoß mitziehen. Mit den westlichen Verbündeten USA, Großbritannien und Frankreich sei die Idee vorab besprochen, hatte Kramp-Karrenbauer gesagt. Am Rande des Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel am Donnerstag und Freitag will sie ihre Idee genauer vorstellen.

Aus der Türkei oder Russland kam bislang keine Reaktion auf Kramp-Karrenbauers Idee. In Sotschi treffen sich heute die Präsidenten beider Länder. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, glaubt nicht daran, dass sich beide Länder mit der Idee der CDU-Chefin befassen. "Es ist doch klar, dass Türken und Russen das unter sich ausmachen werden", sagte er im NDR.

Den Vorschlag der Verteidigungsministerin bezeichnete er als nicht zu Ende gedacht. Er komme "wie Kai aus der Kiste". "Die Koalitionsspitzen haben stundenlang im Koalitionsausschuss über die Lage in Nordsyrien diskutiert und Frau Kramp-Karrenbauer hat keinen Mucks getan über ihren Vorschlag."

Ex-NATO-General unterstützt Vorstoß grundsätzlich

Der frühere NATO-General Harald Kujat begrüßte die Idee grundsätzlich. "Frau Kramp-Karrenbauer sagt aber, die Türkei soll mit einbezogen werden. Das würde ich ablehnen", sagte er im NDR.

Sollte es zu einem Einsatz kommen, müsste sich Deutschland laut Kujat daran beteiligen. Das stehe völlig außer Frage. Der richtige Adressat für diese Maßnahme wäre die NATO. Eine internationale Schutzzone einzurichten dauere zudem eine ganze Reihe von Wochen. Er denke, dass der deutsche Vorschlag bei den Gesprächen zwischen Russlands Präsidenten Putin und seinem türkischen Amtskollegen Erdogan keine Rolle spielen werde.

"Halbgare Vorschläge"

Aus der Opposition kam Kritik, aber auch Zustimmung für den Vorschlag: "Bereits vor ein paar Tagen hat die FDP in Syrien eine Blauhelmmission gefordert", erinnerte die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Unionspolitiker hätten dies zunächst noch belächelt. Sie forderte einen Bundeswehreinsatz als Teil der Mission.

Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour kritisierte den Vorstoß Kramp-Karrenbauers. "Halbgare Vorschläge für das internationale Parkett zu machen, ohne diese mit dem Außenminister abzusprechen, beschädigt Deutschlands Ruf als zuverlässigen Partner", sagte Nouripour. Die Ministerin verfestige den Eindruck, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Deutschland mit Flüchtlingen erpressen könne.