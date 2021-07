Nach Präsidentenmord in Haiti: UN warnt vor Eskalation

Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse sind nach Angaben der Polizei vier mutmaßliche Täter getötet und zwei festgenommen worden. Die Hintergründe des Attentats blieben zunächst jedoch unklar - ebenso wie die Nachfolge des Staatschefs.

Täter gaben sich offenbar als Anti-Drogen-Beamte aus

Unbekannte waren in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in die Residenz des 53 Jahre alten Staatschefs Moïse in einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince eingedrungen und hatten ihn erschossen. Seine Ehefrau Martine wurde verletzt und zur Behandlung in die rund 1.000 Kilometer entfernte US-Stadt Miami gebracht, wie Haitis Botschafter in den USA, Bocchit Edmond, internationalen Medien sagte. Die Angreifer seien nach ersten Erkenntnissen Ausländer gewesen, die sich als Angehörige der US-Anti-Drogenbehörde DEA ausgegeben hätten.

Nach Angaben der haitianischen Botschaft in Washington handelte es sich um einen wohl koordinierten Angriff durch eine gut ausgebildete und schwer bewaffnete Gruppe. Außenminister Claude Joseph sagte in einer Ansprache an die Nation, die Täter hätten Englisch und Spanisch gesprochen. Haitianisches Kreol und Französisch sind Haitis Amtssprachen.

UN-Sicherheitsrat warnt vor Eskalation

Der UN-Sicherheitsrat hat die Politik in dem Karibikstaat zu Mäßigung aufgerufen. Es gelte, alles zu vermeiden, was die Lage weiter destabilisiere, erklärte der Sicherheitsrat. Alle politischen Kräfte müssten sich in Zurückhaltung üben. Der Sicherheitsrat verurteilte das Attentat auf Moïse und forderte die strafrechtliche Verfolgung der Angreifer. Heute soll das UN-Gremium hinter verschlossenen Türen über die Entwicklung in Haiti beraten.

Über zwei Wochen Belagerungszustand

Die Regierung Haitis hat derweil jeweils 15 Tage Belagerungszustand und Staatstrauer ausgerufen. Außenminister Joseph unterzeichnete beide Erlasse am Mittwoch als Übergangs-Premierminister. Er rief dazu auf, die Ruhe zu bewahren. Die Lage sei unter Kontrolle.

Der Flughafen von Port-au-Prince wurde vorübergehend geschlossen. Berichten zufolge waren die Straßen am Mittwoch ungewöhnlich leer, immer wieder waren allerdings Schüsse zu hören. Der Belagerungszustand erlaubt es der Regierung unter anderem, das Militär für Polizeiaufgaben einzusetzen und Bürgerrechte einzuschränken.

Wechselnde Regierungschefs

Moïse hatte den Karibikstaat zuletzt per Dekret regiert, nachdem eine für 2018 geplante Parlamentswahl unter anderem wegen Protesten gegen ihn verschoben worden war. In den vergangenen vier Jahren wechselte Moïse vier Mal den Regierungschef aus. Erst am Montag hatte er die Ernennung des neuen Regierungschefs Ariel Henry bekannt gegeben, der Joseph nach nur drei Monaten im Amt ablösen sollte.

Politisch prekäre Lage

Proteste gegen Moïse hatten Haiti in den vergangenen drei Jahren immer wieder lahmgelegt. Ihm wurden Korruption und Verbindungen zu gewalttätigen Banden vorgeworfen. Blutige Kämpfe solcher Banden um die Kontrolle über Teile von Port-au-Prince haben nach UN-Zahlen seit Anfang Juni mehr als 14.700 Menschen in die Flucht getrieben.

Haiti, das ärmste Land es amerikanischen Kontinents, befindet sich in einer politisch prekären Lage, unter dem getöteten Staatschef nahmen die Instabilität und Unzufriedenheit im Volk aus Sicht von Beobachtern zu. Die Wirtschaft liegt am Boden, der Staat leidet unter einer galoppierenden Inflation, mitunter sind Lebensmittel und Benzin knapp. Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung leben von weniger als zwei Dollar am Tag.