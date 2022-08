> Chinesische Provinz will Autos mit Verbrenner-Motor verbieten

Die Insel Hainan will als erste Region in China den Verkauf von Autos mit Verbrenner-Motoren verbieten. Bis 2030 sollen die Verbrenner aus den Autohäusern verschwinden, die Elektromobilität will man zugleich systematisch fördern.