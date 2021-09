Hagen: Festnahmen wegen möglicher Anschlagspläne auf Synagoge

Seit dem Vormittag durchsucht die Polizei mehrere Örtlichkeiten in der Innenstadt des nordrhein-westfälischen Hagen. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit einem Großeinsatz an der Synagoge gestern Abend: Dort hatte eine Hundertschaft der Polizei die Synagoge, in der die Feierlichkeiten zum Jom Kippur-Fest stattfanden, bis in die Nacht hinein intensiv durchsucht. Die Straße um das Gotteshaus war auf einer Länge von 250 Metern gesperrt.

Vier Jugendliche festgenommen

Am Mittwochabend um kurz nach halb zehn drangen Polizisten in eine nahegelegene Wohnung ein, die seither ebenso wie mehrere andere Objekte untersucht wird. NRW-Innenminister Herbert Reul hat zudem mitgeteilt, dass vier Jugendliche festgenommen wurden. Der "Spiegel" hatte gestern berichtet, ein 16-jähriger Syrer stehe im Verdacht, eine Sprengstoffattacke vorbereitet zu haben.

Wie aus der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf verlautete, soll auch die Zentralstelle Terrorismusverfolgung NRW in die Ermittlungen eingebunden sein. Nähere Angaben könnten noch nicht gemacht werden, so Oberstaatsanwalt Benjamin Kluck mitteilte. Der Generalbundesanwalt prüft die Übernahme der Ermittlungen.

Justizministerin Lambrecht: "Sehr ernste Bedrohungslage"

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat im Zusammenhang mit den Ermittlungen von einer "sehr ernsten Bedrohungslage" gesprochen. Es sei unerträglich, dass Jüdinnen und Juden erneut einer so schrecklichen Bedrohungslage ausgesetzt seien und den Beginn ihres höchsten Festes Jom Kippur nicht friedlich gemeinsam feiern könnten.

Serie von Angriffen auf jüdische Gotteshäuser

Lambrecht erinnerte zugleich an den Anschlag von Halle. In der sachsen-anhaltinischen Stadt hatte an Jom Kippur vor zwei Jahren ein bewaffneter Rechtsextremist versucht, in die dortige Synagoge einzudringen. Als die Tür standhielt, erschoss er in der Nähe zwei Menschen und verletzte auf der Flucht zwei weitere. Der Täter wurde im Dezember 2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Im Mai dieses Jahres sind Synagogen in Bonn und Münster mit Steinen beworfen und israelische Flaggen verbrannt worden. Anfang Juni konnten bei einem Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm schlimmere Folgen gerade noch verhindert werden. Der mutmaßliche Täter - ein türkischer Staatsangehöriger - ist flüchtig, nach ihm wird seither über Landesgrenzen hinweg mit einem Haftbefehl gefahndet.