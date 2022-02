Haftbefehle nach Todesschüssen auf Polizisten erlassen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten bei einer Verkehrskontrolle im pfälzischen Landkreis Kusel ist gegen die beiden Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittler werfen ihnen "gemeinschaftlichen Mord" vor. Beide Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Der 38-Jährige und der 32-Jährige sollen als Wilderer in die Polizeikontrolle geraten sein. In dem Laderaum ihres Kastenwagens sollen sich zahlreiche getötete Wildtiere befunden haben, sagte Oberstaatsanwalt Stefan Orthen bei der Pressekonferenz in Kaiserslautern. Diese Tat hätten sie verdecken wollen.

Beide Tatverdächtige sollen geschossen haben

Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Beschuldigte auf die Polizisten geschossen haben. Es seien mindestens zwei Waffen verwendet worden, eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr. Die 24-jährige Polizistin wurde von einem Schuss tödlich getroffen, ihr 29 Jahre alter Kollege von vier Schüssen.

Einer der Männer bereits wegen Jagdwilderei aufgefallen

Die beiden Tatverdächtigen waren laut Staatsanwaltschaft nicht rechtskräftig vorbestraft. Der 38-Jährige sei der Polizei aber früher bereits wegen Jagdwilderei und Verkehrsunfallflucht aufgefallen, sagte Kriminaldirektor Frank Gautsche bei der Pressekonferenz in Kaiserslautern. Der 32-Jährige sei der Polizei wegen Betrugsdelikten bekannt gewesen.

Waffenarsenal sichergestellt

Zuvor hatten die Ermittler bei den Tatverdächtigen eine große Mengen Waffen sichergestellt. Bei einer Hausdurchsuchung im saarländischen Spiesen-Elversberg wurden fünf Kurzwaffen, ein Repetiergewehr, zehn weitere Langwaffen, eine Armbrust sowie einen Schalldämpfer und Munition gefunden, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. Die Ermittler gehen davon aus, dass der festgenommene 38-jährige Mann Zugang zu den Waffen hatte. Im Haus des zweiten Tatverdächtigen seien zwei Langwaffen entdeckt worden. Dieser Mann habe bereits seine Bereitschaft erklärt, auszusagen.

Zwei Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt

Eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar waren am Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden. Die beiden Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie: "Die schießen".

Tatverdächtiger hatte keinen Jagdschein

Wie der Deutsche Jagdverband erklärte, sei der 38-Jährige Tatverdächtige nicht im Besitz eines gültigen Jagdscheins gewesen. Die zuständige Behörde im Saarland hatten offenbar seinen Antrag, erneut einen Jagdschein zu lösen, wegen fehlender Zuverlässigkeit abgelehnt. Beim Jagdverband ist das Entsetzen groß über den "kaltblütigen Polizistenmord". Er forderte die Behörden auf, zügig zu klären, woher die Tatwaffen stammen und wie sie in den Besitz des Tatverdächtigen gelangen konnten.