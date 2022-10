Hafen-Deal mit China: Neuer Zankapfel in Ampel-Koalition

Wegen des geplanten Einstiegs eines chinesischen Konzerns bei einem Hamburger Containerterminal gibt es weiter Streit in der Bundesregierung – bisher sei von Seiten der Ampelkoalition noch keine gemeinsame Haltung gefunden worden, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen.

Kanzleramt versus Wirtschaftsminister Habeck?

Zuvor hatten Medienberichten angedeutet, das Bundeskanzleramt wolle eine Genehmigung des chinesischen Einstiegs gegen die Ablehnung etwa von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) durchsetzen. Bis Ende des Monats laufe eine Frist, bis zu der Einspruch erhoben werden könne. Diese Frist könne aber verlängert werden.

Hintergrund des Streits ist eine 2021 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Hamburger Hafenlogistiker "HHLA" und dem chinesischen Terminalbetreiber "Cosco Shipping Ports Limited" über eine 35-prozentige Beteiligung der Chinesen am HHLA-Terminal Tollerort in der Hansestadt. "Der Hamburger Hafen wird nicht an China verkauft", erklärte der Hafenkonzern HHLA.

Hafen gehört zur kritischen Infrastruktur

Zudem könnte die Bundesregierung den Einstieg untersagen. Befürworter des Geschäfts wie der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher argumentieren, dass der Konzern keinen Zugriff auf die kritische Infrastruktur bekomme und der Grundbesitz bei der öffentlichen Hand bleibe.

Insbesondere, weil es sich um kritische Infrastruktur handelt, läuft im Wirtschaftsministerium ein Investitions-Prüfverfahren. Habeck hatte Mitte September deutlich gemacht, dass er den Einstieg wohl nicht erlauben werde. Tollerort sei zwar nur kleiner Teil vom Gesamthafen, aber China könnte dann Einfluss auf den Handel nehmen: "Deswegen haben wir das geprüft." Am Donnerstag wollte sich Habeck nicht zu dem Verfahren äußern: "Das ist ein regierungsinterner Vorgang und ich würde ihn gern regierungsintern lassen."

Das Bundeskanzleramt will das Geschäft aber nach Berichten verschiedener Medien auch gegen den Willen anderer Ministerien ermöglichen. Laut NDR und WDR haben alle sechs beteiligten Bundesministerien eine Genehmigung abgelehnt. Das Kanzleramt setzte demnach den erforderlichen Kabinettbeschluss aber nicht auf die Tagesordnung.

Hofreiter: "Es wäre ein geostrategischer Fehler"

Die Grünen lehnen das Vorhaben ab. "Der Verkauf von Anteilen des Hamburger Hafens an ein chinesisches Unternehmen wäre ein Fehler", twitterte Parteichef Omid Nouripour. "Wenn wir die Lebensadern unserer Wirtschaft in falsche Hände legen, riskieren wir unsere Souveränität."

Ähnlich äußerte sich der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter. "Deutschland darf nicht die Fehler im Umgang mit China wiederholen, die wir in den vergangenen 20 Jahren mit Russland gemacht haben", sagte der Abgeordnete der Funke-Mediengruppe. "Es wäre ein geostrategischer Fehler, Teile des Hamburger Hafen an China zu verkaufen." Auch Oppositionspolitiker hatten sich am Donnerstag kritisch geäußert.

Strack-Zimmermann kritisiert Kanzleramt scharf

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisierte den Vorgang ebenfalls. "Was muss in der Welt eigentlich noch passieren, damit Deutschland in der Realität ankommt und nicht Männchen macht vor den Feinden der freien demokratischen Welt? Ein Verkauf von kritischer Infrastruktur an China ist ein krasser Fehler und gehört unterbunden", sagte die Verteidigungspolitikerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei froh, dass die beteiligten Bundesministerien gegen das Kanzleramt standhaft blieben.

Dennoch werfe der Fall ihrer Ansicht nach, grundsätzliche Fragen über die Linie der deutschen Sicherheitspolitik auf. "Man fragt sich, wer den Bundeskanzler eigentlich berät. Ein Kanzleramt, das kritische Infrastruktur an China verkaufen will, dazu ein Bundespräsident, der eine Reise nach Kiew, die so ein wichtiges Zeichen gewesen wäre, absagt, ein Kanzleramtschef, der dringend benötigte Panzerlieferungen mit Wunderwaffen der Nazis vergleicht - ich bin sprachlos", sagte sie.

Russland begehe im Herzen von Europa brutale Kriegsverbrechen, und Deutschland stehe vor den Scherben seiner Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte, so Strack-Zimmermann weiter. Trotzdem glaube man im Kanzleramt anscheinend, "dass man mit der gleichen Strategie, die zu diesem Scherbenhaufen geführt hat, jetzt China begegnen kann, um China gnädig zu stimmen", sagte sie. "Dabei ist China nach Russland die nächste große Gefahr."

FDP-Fraktionschef Dürr: Nicht alles auf eine Karte setzen

Strack-Zimmermanns Parteikollege und Fraktionschef der FDP, Christian Dürr, sagte der "Rheinischen Post" am Freitag: "Ich halte es für falsch, dass ein autoritäres Regime Einfluss auf unsere kritische Infrastruktur nimmt." Das gelte auch für den Hamburger Hafen.

Man dürfe nicht alles auf eine Karte setzen und sich zu abhängig machen. "Aus den Fehlern der Vergangenheit sollten wir lernen - und Wege finden, Handel zu betreiben ohne sich erpressbar zu machen."

SPD äußert sich zurückhaltend

SPD-Fraktionsvizechef Detlef Müller warnte vor Abhängigkeiten von China. "Es ist richtig und wichtig, dass die mögliche 35-Prozent-Minderheitsbeteiligung der chinesischen Rederei Cosco an der Betreibergesellschaft des Hamburger Containerterminals Tollerort sehr genau geprüft wird, um Abhängigkeiten von China auszuschließen", sagte er der dpa.

Die Hafeninfrastruktur müsse in öffentlicher Hand bleiben. Dies wäre auch bei einer Minderheitsbeteiligung an der Betreibergesellschaft des Terminals der Fall, weil diese die Terminalflächen von der Hansestadt anmiete. "Es muss aber sichergestellt sein, dass die IT-Infrastruktur samt Daten vor chinesischem Zugriff gesichert ist und das Terminal für andere Kunden zugänglich bleibt", so Müller. Klar sei auch, dass der Hamburger Hafen in Konkurrenz zu anderen Häfen wie Rotterdam und Antwerpen stehe und daher Standortnachteile verhindern wolle.

Cosco sei bereits ähnliche Beteiligungen an anderen Standorten eingegangen. "Es ist nun zeitnah zu klären, ob ein solches Beteiligungsmodell aus wirtschaftspolitischer wie sicherheitspolitischer Sicht wirklich vertretbar ist oder dadurch ungewollte Abhängigkeiten von China entstehen."

CSU-Politiker Weber: "Bei China nicht die selben Fehler machen"

Auch der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, warnte eindringlich vor einer chinesischen Beteiligung am Hamburger Hafen. "Strategische Kooperationen für die Infrastruktur, wie sie sich jetzt beim Hamburger Hafen abzeichnen, sind besonders riskant und kaum vertretbar", sagte der CSU-Politiker den Funke-Zeitungen. "Die SPD muss nach dem Desaster ihrer Russland-Politik umdenken. Sie darf bei China nicht die selben Fehler machen."

Die EU müsse eine wirtschaftliche Partnerschaft der Demokratien aufbauen, forderte Weber. Freihandelsabkommen und Wirtschaftsverträge mit Demokratien seien prioritär. "Es ist ein Armutszeugnis, dass China von der SPD umworben wird, ein Handelsabkommen mit Kanada aber nach wie vor in Berlin nicht ratifiziert ist", kritisierte der EVP-Chef. "Da stimmen die Prioritäten nicht."

