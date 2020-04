Häusliche Gewalt: Wo Täter jetzt Hilfe bekommen

Von außen sieht die Welt von Thomas Reinhard (Name v. d. Redaktion geändert) perfekt aus: Er ist Mitte 40, Akademiker mit gutem Job, hat zwei Kinder. Aber er war schon immer "impulsiv", erzählt er. Er wusste dann nicht, wohin mit seiner Wut und seiner Eifersucht. Im Streit mit seiner Freundin kam es vor, dass er mit der Faust auf den Tisch gehauen oder Tassen auf den Boden geschleudert hat. Die Aggressionen haben sich langsam gesteigert, bis zu einem Abend auf einem Volksfest.

"Ich war angetrunken. Dann wollte ich sie zur Rede stellen, weil ich sie verloren hatte und dann bin ich auf sie zu, wollte sie im Gesicht packen. Zum Glück sind unsere Freunde dazwischen gegangen. An diesem Punkt war eine Schwelle überschritten, die nicht überschritten werden darf, wenn meine Partnerin sagt: Sie hat Angst vor mir." Thomas Reinhard

Gewalt findet jetzt mehr im Verborgenen statt

Dass seine Freunde seinen Wutausbruch mitbekommen haben, ist Thomas Reinhard unangenehm. Gleichzeitig war es wohl auch heilsam. Eine solche soziale Kontrolle fällt jetzt, in der Coronakrise, oft weg. Gewalt findet dadurch mehr im Verborgenen statt, befürchten Experten. Thomas Reinhard wollte seine Freundin nicht verlieren und hat sich deshalb Hilfe gesucht. Er hat das Täterprogramm bei Partnerschaftsgewalt im Münchner Informationszentrum für Männer durchlaufen. Dort lernen die Teilnehmer, mit Hilfe von Kommunikationsstrategien kritische Situationen zu bewältigen – ohne Gewalt anzuwenden.

Anti-Gewalt-Trainings wurden abgebrochen

Doch seit der Coronakrise sind die Hilfsangebote für Täter stark eingeschränkt. Gruppentrainings mussten vom einen auf den anderen Tag abgebrochen werden, auch Einzelgespräche vor Ort finden nicht mehr statt. Das Informationszentrum für Männer bietet jetzt verstärkt Beratung per Telefon oder per E-Mail an, da der Bedarf gestiegen sei. Die "Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häusliche Gewalt" geht sogar davon aus, dass in der jetzigen Krisensituation auch Menschen gewalttätig werden könnten, die bisher nicht zu Aggressionen geneigt hätten.

"In der Coronakrise haben viele Angst um ihren Job, fühlen sich hilflos. Oft kombiniert mit Alkohol oder Langeweile, Gereiztheit oder Unausgeglichenheit. Das sind Faktoren, die jetzt potenziell die Gefahr bergen, dass es eskaliert. Die Täter wenden Gewalt an, um Macht herzustellen, dadurch, dass sie der Person Schaden zugefügt haben, sichtbar und spürbar. Aber letztendlich führt das nur zu Scham und Schuld." Andreas Schmiedel, Leiter des Münchner Informationszentrums für Männer

Für die Opfer eine "Phase des Ausharrens und Erduldens"

Auch, wenn die Fallzahlen häuslicher Gewalt im Vergleich zum Vorjahr laut dem Bayerischen Innenministerium offiziell noch nicht gestiegen sind - die Polizei ist sich der zusätzlichen Stressfaktoren durch die Coronakrise bewusst.

Das Münchner Kommissariat für Prävention und Opferschutz geht davon aus, dass viele Anzeigen erst Wochen nach den Gewalttaten auflaufen werden. Denn vielen Gewaltopfern falle es jetzt in der Krisenzeit noch schwerer als sonst, sich zu trennen. Jetzt sei eine Phase des "Ausharrens und Erduldens der Gewalt", sagt die Beauftragte der Münchner Polizei für Kriminalitätsopfer, Esther Papp.

"Wir appellieren an die Gewaltopfer, sich Hilfe zu holen – wenn sie sich nicht trauen, die Polizei zu rufen, sollten sie sich unbedingt an eine Beratungsstelle wenden. Niemand sollte Gewalt aushalten müssen." Esther Papp, Polizei München

Platzverweise für Gewalttäter weiterhin möglich

Das Bayerische Innenministerium betont, es gebe trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin die Möglichkeit, Gewalttätern einen Platzverweis zu erteilen. Das heißt: Sie müssen raus aus der Wohnung des Opfers. Die Täter müssen dann versuchen, bei Bekannten oder Verwandten unterzukommen. Falls Quarantäne angeordnet ist, weist ihnen das Gesundheitsamt einen neuen Isolationsort zu, beispielsweise ein Pensionszimmer.

Über Gefühle sprechen hilft

Ob Täter in absehbarer Zeit aber auch wieder professionelle Hilfe bei Anti-Gewalt-Trainings erhalten, ist momentan noch unklar. Der ehemalige Teilnehmer Thomas Reinhard versucht, das Gelernte mit seiner Partnerin täglich anzuwenden. "Wir reden viel, sagen, wie wir uns fühlen. Familie sollte immer heilig sein und ist das Herzstück, das muss man pflegen", sagt er. Wenn er erste Stressanzeichen merkt, geht Thomas Reinhard raus, verschafft sich Luft. Denn gerade jetzt will er keinesfalls "etwas in sich hineinfressen".

Hilfsangebote:

- Unter der bundesweiten kostenfreien Hotline 0800 70 222 40 bietet die Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. anonyme telefonische therapeutische Hilfestellungen für Menschen an, die befürchten, gewalttätig zu werden.

- Das Männerberatungsnetz bietet online eine 10-Schritte-Handlungsempfehlung, um Stressmomente in der Corona-Krise zu bewältigen.

- Die Hotline des Münchner Informationszentrums für Männer richtet sich an Männer, die ein Problem mit häuslicher Gewalt haben: 089 / 543 95 56

- Beratungstelefon des Münchner Kommissariats für Prävention und Opferschutz: 089/2910-4444

- Mehrsprachiges Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016