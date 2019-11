Häusliche Gewalt - für viele Frauen Alltag

Gewalt gegen Frauen ist Alltag. Die Statistik des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend belegt: Jede vierte Frau wird in ihrem Leben Opfer von Partnerschaftsgewalt. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher.

Alltag mit einem prügelnden Ehemann

Die 60-jährige Gabi Günter kann heute, mit zehn Jahren Abstand zu den Jahren ihrer Ehe, ruhig und gefasst von ihrem Alltag mit einem gewalttätigen Mann erzählen.

"Wir hatten mindestens einmal die Polizei im Haus in der Woche, die dann auch mit ihm gesprochen hat: Du, pass auf, das geht so nicht, du kannst mit deiner Frau nicht so umgehen, du kannst sie nicht einsperren, du kannst sie nicht schlagen, die Nachbarn haben das mitbekommen, ich bin im Sommer dann mit langem Pulli rumgelaufen, weil ich überall Würgemale hatte und Blutergüsse an den Armen und an den Beinen... Früher war es vielleicht einmal im Monat, und dann fast jeden Tag. Und einmal hat er mich so gewürgt im Bad, dass ich fast bewusstlos wurde und das hat dann auch mein kleiner Sohn mitbekommen, der war damals fast vier Jahre alt war." Nur wenige Wochen nach der Geburt des gemeinsamen Kindes war aus dem stolzen werdenden Vater ein prügelnder Ehemann geworden, der seine Frau unterdrückte, wo er nur konnte.

"Du kannst es einfach nicht glauben. Da geht alles kaputt in dir. Das ist wie ein Glas, das du nimmst und auf den Boden schmeißt, und das zerbricht in tausend Stücke."

Frauen hoffen, Partner werde sich ändern

Der Frauennotruf Landkreis Ebersberg klingelt jeden Tag etliche Male. Frauen in Akutsituationen rufen an und andere, die lange überlegt haben, ob sie sich endlich trauen, es jemandem zu erzählen. Allein in diesem Jahr betreut "Frauen helfen Frauen" 150 Frauen im Landkreis Ebersberg. Den meisten fällt es sehr schwer, den Partner zu verlassen. Wegen der Kinder bleiben sie bei ihm, weil sie Angst haben, weil sie keine Wohnung finden oder bezahlen können, und auch weil sie immer wieder denken, der Täter ändert sich, erzählt Angela Rupp vom Frauennotruf Landkreis Ebersberg.

Klassisch: Mann zeigt Reue, Frau bleibt

Angela Rupp erklärt, wieso Frauen nach einem Gewaltausbruch ihren Partner oft nicht verlassen: "Passiert meistens, dass der Mann sich entschuldigt, ist sehr nett, die roten Rosen kommen. In der Regel sagen sie auch, das war ein Einzelfall, das passiert nie wieder, mir ist die Hand ausgerutscht und dann ändert sich für eine Zeit das Machtverhältnis: Die Frau ist jetzt nicht mehr nur Macht und Kontrolle ausgesetzt, sondern sie entscheidet, lässt sie ihn wieder in die Wohnung, führt sie die Beziehung fort, nimmt sie die Entschuldigung an – sie nimmt es meistens an und bleibt einfach noch länger."

Gewalt kann verbal sein, körperlich, psychisch. Angela Rupp erzählt von Männern, die ihren Frauen den Geldbeutel verstecken, immer wieder, oder die das Auto abends umparken, bis die Frauen glauben, sie seien tatsächlich verrückt.

Angst, Kinder, finanzielle Abhängigkeit, Scham verhindern Trennung

Bei Maria, die ihren echten Namen nicht genannt haben möchte, begann es ähnlich: "Mein Ex-Mann hat mich psychisch so unterdrückt, dass ich bis heute das Gefühl habe, ich bin dumm und unfähig. Das hat er mir über viele Jahre gesagt. Nichts machte ich richtig, und wenn ich mich in seinen Augen falsch verhielt, also das Essen nicht schmeckte, oder ich etwas vergessen hatte einzupacken, wenn wir in Urlaub fuhren zum Beispiel, oder wenn ich ihm widersprach, dann bekam er fürchterliche Wutanfälle. Er schrie und ging ganz dicht auf mich zu, dabei hielt er den Arm drohend in die Luft und ich hab immer nachgegeben. Im Bett hat er mir viele Jahre seinen Willen aufgezwungen - damals gab es das ja nicht, aber heute würde man das Vergewaltigung in der Ehe nennen. Ich habe mich all die Jahre nie getraut, ihn zu verlassen. Ich hatte nicht genug Geld, ich hatte ein Kind von ihm, und er sagte, wenn ich ihn verlasse, dann bringt er mich um. Und immer wieder sagte er, es tut ihm leid, es kommt nicht wieder vor. Erst nach 16 Jahren bin ich gegangen, erst da war ich stark genug. Vorher habe ich tatsächlich nie irgendjemanden um Hilfe gebeten. Ich habe mich so geschämt."

Sexuelle, finanzielle und digitale Gewalt

Gewalt hat viele Gesichter, erklärt Angela Rupp, die bei "Frauen helfen Frauen" und dem Frauennotruf im Landkreis Ebersberg arbeitet: "Gewalt gegen Frauen ist aber auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Gewalt ist auch, wenn einer Frau im öffentlichen Raum aufgelauert wird, wenn ihr unter den Rock fotografiert wird, wenn ihr an die Brust gefasst wird, all das ist Gewalt. Nicht zu vergessen die finanzielle Gewalt. Frauen in Partnerschaften, die keinen Zugang zu Geld haben. Sehr im Kommen ist die digitale Gewalt: Ausspionieren über die Handys, über die Computer, das Navi oder Erpressung: Fotos ins Internet zu stellen, Nacktfotos, Stillfotos, sehr Persönliches öffentlich zu machen."

Bleibende Schäden durch häusliche Gewalt

Gabi Günter hielt vier Jahre lang die massive körperliche und psychische Gewalt aus, bis sie endlich den Mut fand, ihren Mann zu verlassen. Aber sie sieht ihn ab und an noch, denn er wohnt in derselben Stadt. "Er arbeitet nur noch sechs Stunden am Tag, und wenn er nach der Arbeit an meinem Büro vorbeiradelt, und ich stehe zufällig grade draußen, spuckt er auf den Boden. Es ist sehr viel Zeit vergangen, ich habe auch keinen Hass, keine Wut. Ich kann nicht vergessen, nicht verzeihen. Aber der Mann ist einfach nur arm. Der hat nichts mehr."

Von den Verletzungen, die sie durch ihren Ex-Mann zugefügt bekommen hatte, wird sich Gabi Günter allerdings niemals wieder ganz erholen. Von den Narben in der Seele abgesehen, hat sie große Probleme mit ihren Knochen. "Ich habe Wirbelsäulenprobleme, hab eine kaputte Halswirbelsäule, mein Iliosakral-Gelenk ist beschädigt. Das kommt von den Stürzen am Boden… das sind die Nachfolgen."

Oft kein Platz mehr in Frauenhäusern

Sich wehren, weggehen, Kontakte abbrechen – das alles ist schwer. Die Frauenhäuser sind voll belegt, wer dort anruft, bekommt nicht am gleichen Tag dort eine Zuflucht. Monalisa Seeholzer arbeitet in einem Frauenhaus im Landkreis Erding, in dem es fünf Zimmer gibt und muss in solchen Fällen leider sagen: "Dann haben wir heute ein Problem, weil wir eben voll belegt sind. Dann werde ich bei anderen Frauenhäusern rumfragen und versuchen, ein Zimmer zu finden."

Frauen, die über eigenes Geld verfügen, erzählt die Sozialpädagogin, haben es oft einfacher, sich aus Gewaltbeziehungen zu lösen: "Die haben dann Freunde oder Verwandte mit großen Häusern oder Wohnungen, wo man dann unterkommen kann, solche Kontakte haben halt eben die nicht, die aus den unteren Schichten kommen."

"Frauennotruf" hilft, der Gewalt zu entkommen

Gewalt in Partnerschaftsbeziehungen hört nur dann auf, wenn die Frau sich aus der Beziehung löst. In den meisten Fällen ist dazu Hilfe, Beratung und Unterstützung von Fachstellen nötig, die es in jedem Landkreis gibt und die meistens "Frauennotruf" heißen.