Hätten Transparenz-Regeln die Maskengeschäfte verhindert?

Was kann getan werden, damit sich Vorfälle wie die Masken-Affäre nicht wiederholen? Es kursieren mehrere Vorschläge. Aber hätten diese das Vorgehen von Georg Nüßlein und Nikolas Löbel verhindern oder früher offenlegen können? Ein Check.

Lobbyregister im Bundestag

Union und SPD wollen, dass sich professionelle Interessenvertreter künftig in einer digitalen Datenbank des Bundestags registrieren. Das gilt für die Zusammenarbeit mit Abgeordneten, Fraktionen, der Regierung und in Ministerien von der Spitze bis zum Unterabteilungsleiter. Die Lobbyisten sollen Auftraggeber, Zahl der Beschäftigten und finanzielle Aufwendungen angeben. Die Datenbank ist öffentlich. Wer wann mit wem genau gesprochen hat, stünde nicht im Lobbyregister.

Nüßlein-Löbel-Faktor: Schwach. Beide haben als Abgeordnete bei Ministerien lobbyiert. Abgeordnete würden aber nicht im Lobbyregister erfasst.

"Fußabdrücke" bei Gesetzesvorhaben

Die Grünen fordern einen "legislativen Fußabdruck". Bei jedem Gesetz soll angegeben werden, welche Interessenvertreter bei der Formulierung beteiligt waren. Die SPD macht sich für einen "exekutiven Fußabdruck" stark. Dann müsste die Regierung bei Gesetzgebungsvorhaben offenlegen, welche Lobbyisten in Ministerien waren und welche Stellungnahmen sie abgegeben haben.

Nüßlein-Löbel-Faktor: Schwach. Die Maskenvermittlung war nicht Teil eines Gesetzesvorhabens.

Verhaltenskodex der Fraktionen

Die Unionsfraktion plant Regeln, die über die rechtlichen Vorgaben hinausgehen. So soll zum Beispiel ausgeschlossen werden, dass Fraktionsmitglieder für Beratungen und Vermittlungen Geld bekommen. Allerdings nur, wenn das im direkten Zusammenhang steht mit ihren Aufgabengebieten in der Fraktion. Ein Compliance-Beauftragter soll prüfen, ob der Verhaltenskodex eingehalten wird und an den Fraktionsvorstand berichten. Sanktionen haben Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt noch nicht definiert.

Nüßlein-Löbel-Faktor: Mittel. Nüßlein war als Fraktionsvize zuständig für Gesundheit. Seine Vermittlung wäre also ein klarer Verstoß gegen einen solchen Verhaltenskodex. Löbel wäre als einfaches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss dagegen nicht betroffen.

Geschäftsordnung des Bundestags

Bundestagsabgeordnete müssen sich an die Geschäftsordnung des Parlaments halten. In §5 der Verhaltensregeln heißt es dort: "Missbräuchliche Hinweise auf die Mitgliedschaft im Bundestag in beruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten sind unzulässig." Bei Verstößen gegen die Verhaltensregeln kann Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ein Ordnungsgeld verhängen – bis zur Hälfte der jährlichen Abgeordnetenentschädigung. Das wären 60.500 Euro.

Nüßlein-Löbel-Faktor: Hoch. Sollten beide Politiker gegenüber den Ministerien als Abgeordnete in Erscheinung getreten sein, zum Beispiel durch Mails von ihrer Bundestagsadresse oder Briefpapier der Fraktion, wäre ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung wahrscheinlich.

Abgeordnetengesetz

Das Abgeordnetengesetz erlaubt grundsätzlich, dass Mitglieder des Bundestags nebenher Geld verdienen. Problematisch wird es nur, wenn es ohne Gegenleistung fließt oder sich konkret auf das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten auswirkt.

Nüßlein-Löbel-Faktor: Schwach. Beide haben eine Gegenleistung erbracht, indem sie Masken vermittelten. Dass sie dadurch im Bundestag anders abgestimmt haben, ist bisher nicht belegt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Regeln für Nebeneinkünfte

SPD, Grüne und Linke im Bundestag verlangen, die Regeln für Nebeneinkünfte in der Geschäftsordnung des Bundestags zu verschärfen. Abgeordnete sollten künftig auf Euro und Cent angeben, was sie neben ihrem Mandat verdienen. Bisher gibt es dafür zehn Stufen. Wer ein Beraterhonorar zahlt oder welche Mandanten ein Anwalt mit Bundestagsmandat vertritt, wird dadurch nicht deutlich.

Nüßlein-Löbel-Faktor: Mittel. So wäre möglicherweise klar geworden, wie viel Geld fließt, aber nicht von wem.

Fazit

Die bisherigen Transparenzregeln hätten die Vermittlungsgeschäfte von Georg Nüßlein und Nikolas Löbel vermutlich nicht verhindert. Und auch die jetzt diskutierten Schritte helfen nur bedingt. Schlupflöcher bleiben.