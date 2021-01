Härtester Lockdown der Welt: Im Libanon haben die Supermärkte zu

Wirklich der härteste Lockdown der Welt?

Das zeigt zumindest ein Forschungsprojekt der Universität Oxford. Auf einer Skala von 0 bis 100 bemisst dieses die Härte der Corona Maßnahmen verschiedener Regierungen. Der Libanon liegt aktuell bei knapp 91. Das ist der höchste aktuelle Wert. (Stand 29.01.2021) Deutschland liegt nur knapp dahinter. Mit einem Wert von 85. Die Maßnahmen sind aber kaum vergleichbar.

Die Wertungen leiten sich von unterschiedlichen Indikatoren ab. Diese beinhalten unter anderem Schulschließung, Arbeitsplatzschließung und Reiseverbote.

Eskalation – die Leute hungern

Im Norden des Landes, in der Hafenstadt Tripoli wird seit Tagen gegen den Lockdown und gegen die Regierung demonstriert. Mehr als die Hälfte der Menschen in der Region sind arbeitslos. Doch auch viele derjenigen, die noch Arbeit haben, sind abhängig von ihrem Tageslohn, um sich Essen zu kaufen. Durch das Arbeitsverbot und die 24 Stunden Ausgangssperre können diese Personen sich und ihre Familien teilweise nicht länger als zwei Tage mit Essen versorgen.

"Denkst du die Leute kriegen Essen? Von wem denn? Von der Regierung?", fragt Toufik bitter, als BR24 mit ihm am Telefon spricht. "Die Jobs der meisten Menschen sind durch die Wirtschaftskrise weg, jetzt dürfen sie nicht mal raus, um das Nötigste zu verdienen. Die Leute hungern." Eine Unzufriedenheit, die in Gewalt mündet. Bei den Demonstrationen kam es zu Auseinandersetzungen mit der Armee. Eine Person starb, duzende Personen liegen mit Schusswunden im Krankenhaus.

Der große Unterschied zu Deutschland

Deutschland liegt auf der Oxford Skala nicht weit unter dem Wert des Libanon und doch ist die Situation eine komplett andere. Das liegt weniger an der Härte der Maßnahmen, als an den sozialen und wirtschaftlichen Sicherheitsnetzen, die die Regierung für die Bevölkerung bereitstellt. "Our World in Data" zeigt durch ihre Statistiken, wie viel Unterstützung die Menschen verschiedener Länder für Einkommensverluste durch Corona-Maßnahmen bekommen. Im Libanon liegt die Unterstützung bei null. Noch nicht mal Essensrationen werden ausgegeben.

Deutschland hingegen gleicht die finanziellen Verluste ihrer Bevölkerung durch die Corona-Maßnahmen zu einem großen Teil aus und gehört damit zu den Ländern mit den größten finanziellen Hilfepaketen der Welt.

Die Corona-Situation im Libanon

Der Libanon ächzt derzeit unter der Corona-Pandemie. Die Krankenhäuser sind weiter stark überlastet. Einige Patienten finden in den Krankenhäusern keinen Platz mehr, eine ältere Frau verstarb neulich vor dem Eingang. Am Donnerstag gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekannt, dass noch immer mehr als 90 Prozent der landesweiten Intensivbetten belegt seien. Medienangaben zufolge werden aufgrund mangelnder Kapazitäten Covid-Patientinnen und Patienten teilweise in ihren Autos auf den Parkplätzen der Kliniken behandelt. Doch die Infektionszahlen sinken langsam. Die Hoffnung vieler Libanesen ist deshalb, dass der Lockdown nach dem 8. Februar nicht weiter verlängert wird.