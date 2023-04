Härtere Strafen für Klimaaktivisten – Ampel gegen Unions-Antrag

Die sogenannten "Klimakleber" schärfer bestrafen – darum geht es der Unionsfraktion in ihrem Antrag, der nun im Bundestag beraten wurde. Mit Blick auf die jüngsten Blockadeaktionen von Aktivisten der "Letzten Generation" forderten Unions-Abgeordnete eine "deutliche Antwort des Rechtsstaats". Es gehe bei der Debatte nicht um Klimaschutz, sondern um die Bewegungsfreiheit von Millionen Menschen, sowie um den Schutz von Kulturgütern und Eigentum, sagte der CDU-Politiker Günter Krings.

Union will deutliche Antwort des Rechtsstaats

Die anderen Fraktionen im Bundestag lehnten den Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel "Straßenblockierer und Museumsrandalierer härter bestrafen – Menschen und Kulturgüter vor radikalem Protest schützen" ab. Der Antrag sieht unter anderem vor, dass Aktivisten, die eine Straße blockieren und billigend in Kauf nehmen, dass Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste behindert werden, künftig mit Freiheitsstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren bestraft werden.

Ampelparteien lehnen Unions-Antrag ab: "Das Recht ist nicht hilflos"

SPD, Grüne und FDP begründeten ihre Ablehnung damit, dass der bestehende Strafrahmen ausreiche. Der Rechtsexperte der Liberalen, Stephan Thomae, verwies auf die jüngsten Urteile, “wo die Klimakleber zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt worden sind. Das beweist, das Recht ist nicht hilflos."

Für die Grünen ist die Forderung nach schärferen Strafen "unverhältnismäßig". Der Abgeordnete Lukas Brenner fragte in Richtung Unionsfraktion: "Sie wollen also künftig das Ankleben auf der Straße genauso bestrafen wie den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen?" Viele Redner kritisierten, dass in der Debatte die Form des Protests das eigentliche Problem, nämlich die Klimakrise, in den Hintergrund drängt.

AfD spricht von "Chaoten" und "Klimaterroristen"

Die AfD schließlich griff die Klimaaktivisten scharf an. Der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Seitz, sprach wörtlich von "Chaoten", "Verbrechern" und "Klimaterroristen", die den Verkehr lahmlegten. Im Plenum bekam er dafür deutlich hörbaren Widerspruch. Seitz kritisierte, dass Gerichte häufig zu milde Strafen verhängten. "Dies verdeutlicht, dass Gesetzesverschärfungen nichts bringen, wenn sie nicht auch angewandt werden", erklärte der AfD-Politiker.

Dass harte Strafen nicht unbedingt zielführend sind, zeigt unter anderem ein Fall aus Baden-Württemberg. In Heilbronn ist ein 22-Jähriger zu drei Monaten Haft verurteilt worden, nachdem er sich auf einer Straße festgeklebt hatte. Der Klimaaktivist protestierte von Anfang an mit der Bereitschaft, dafür "ins Gefängnis zu gehen". Und er will trotz drohender Haftstrafe weitermachen.

Bayerische Justiz hat 112 Ermittlungsverfahren seit Anfang 2021 eingeleitet

In Bayern verfolgt die Justiz zahlreiche Vorfälle im Zusammenhang mit den Organisationen "Letzte Generation" oder "Extinction Rebellion". Laut einer Bilanz des bayerischen Justizministeriums leiteten die Staatsanwaltschaften 112 (Vor-) Ermittlungsverfahren seit Anfang 2021 ein. Es geht dabei um Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriff in den Straßen- oder Luftverkehr.

Die meisten Straftaten fielen mit 101 Verfahren in den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft München. Mehr als die Hälfte betraf Verkehrsblockaden. In 42 Verfahren haben die Staatsanwaltschaften Klage erhoben, 21 Urteile wurden gesprochen oder Strafbefehle ausgestellt – mit Geldstrafen von zehn bis zu 160 Tagessätzen.

"Letzte Generation" hat weitere Aktionen und Proteste in Berlin angekündigt

Auch für den morgigen Freitag hat die "Letzte Generation" in Berlin zu weiteren Blockadeaktioen und einem Protestmarsch aufgerufen. Die Initiative fordert von der Bundesregierung eine entschiedenere Klimapolitik, unter anderem die Einführung eines 9-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr und eines Tempolimits auf Autobahnen.

