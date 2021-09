Hackerangriffe auf Politiker: Generalbundesanwalt ermittelt

Einige der E-Mails sehen täuschend echt aus. Als kämen sie von T-Online oder GMX. Mit ihnen wollten die Hacker Passwörter und Zugangsdaten abgreifen und sich so Zugang zu E-Mail-Postfächern verschaffen. Zahlreiche deutsche Politiker, mehrheitlich Abgeordnete aus Landtagen, aber auch Bundestagsabgeordnete, haben solche E-Mails in den vergangenen Monaten bekommen.

Deutsche Sicherheitsbehörden sind sich sicher, dass hinter dieser Angriffswelle keine Cyberkriminellen stecken. Sie vermuten, dass es sich um eine Spionage-Aktion des russischen Militärgeheimdienstes GRU handelt. Die E-Mail-Flut soll Teil einer Cyberangriffskampagne sein, die "Ghostwriter" genannt wird und die bereits in anderen europäischen Ländern wie Polen oder Litauen aufgetaucht ist.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nach Informationen von BR und WDR hat der Generalbundesanwalt nun in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren wegen der Ghostwriter-Angriffe eingeleitet. Der Verdacht ist, dass es sich um Hackerangriffe handelt, für die eine "fremde Macht", wie die Staatsanwälte in Karlsruhe es formulieren, in diesem Fall Russland, verantwortlich gemacht wird.

"Der Bundesregierung liegen verlässliche Erkenntnisse vor, aufgrund derer die Ghostwriter-Aktivitäten Cyberakteuren des russischen Staates und konkret dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugeordnet werden können" teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes Anfang der Woche mit.

Bundesregierung fordert, unzulässige Cyberaktivitäten zu unterlassen

Das Vorgehen sei inakzeptabel, erklärte die Sprecherin weiter. Bei einem Gespräch zwischen Staatssekretär Miguel Berger und einem stellvertretenden russischen Außenminister sei die Ghostwriter-Operation besprochen worden. "Die Bundesregierung fordert die russische Regierung mit allem Nachdruck auf, diese unzulässigen Cyberaktivitäten mit sofortiger Wirkung einzustellen", so die Sprecherin des Auswärtigen Amtes.

Die russische Reaktion sei, so berichten es übereinstimmend zwei Personen den Reportern von BR Recherche und WDR, aus deutscher Sicht nicht zufriedenstellend ausgefallen. Zuvor, Ende August, habe die "Intensität" der Ghostwriter-Kampagne noch einmal stark zugenommen, sprich: Es wurden wohl sehr viele Phishing-Mails verschickt. Einige waren wohl erfolgreich, die E-Mail-Konten wurden also kompromittiert, das heißt: Die Hacker haben Zugriff auf die Inhalte bekommen.

Der Verdacht: Russland will deutsche Politiker diskreditieren

Wiederholt hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) seine Erkenntnisse zu der Ghostwriter-Kampagne zusammengetragen. Schließlich hat das BfV den Staatsanwälten beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe ein Behördenzeugnis vorgelegt, aus dem hervorgehen soll, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Angriffe des russischen Militärgeheimdienstes GRU handelt, um Informationen über deutsche Politiker zu sammeln und diese möglicherweise zu diskreditieren.