Hacker stehlen Kryptowährungen für bis zu 600 Millionen Dollar

Die auf den Transfer von digitalen Geldanlagen spezialisierte US-Firma Poly Network teilte auf der Internet-Plattform Twitter mit, dass Unbekannte ihre Sicherheitsvorkehrungen geknackt und die Einlagen von "zehntausenden" Kunden auf von ihnen kontrollierte Konten umgeleitet hätten, einen Diebstahl von Kryptowährungen in diesem Umfang habe es weltweit noch nie gegeben.

Den Berechnungen von Twitter-Nutzern wie dem Cybersicherheits-Forscher und Ethereum-Experten Mudit Gupta zufolge beläuft sich der Wert der gestohlenen Token auf rund 600 Millionen Dollar.

Rückgabe-Bitte an den "Lieben Hacker"

Poly Network hat sich inzwischen per Twitter an den "Lieben Hacker" mit der Bitte um Rückgabe der Beute gewandt: "Wir möchten mit euch in Verbindung treten und euch auffordern, die von euch gehackten Vermögenswerte zurückzugeben".

Die Firma fuhr fort: "Die Behörden eines jeden Landes werden eure Missetaten als schweres Wirtschaftsverbrechen betrachten und ihr werdet strafrechtlich verfolgt." Die Hacker sollten mit der Firma sprechen, "um eine Lösung zu finden"