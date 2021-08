Habeck wirft Bundesregierung "Verantwortungslosigkeit" vor

Grünen-Chef Robert Habeck hat die Bundesregierung hinsichtlich der Afghanistan-Krise scharf kritisiert und ihr Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Es sei nicht richtig, dass keiner in der Bundesregierung wissen konnte, dass die Lage derart eskalieren werde, sagte der Bundesvorsitzende beim Landesparteitag der NRW-Grünen in Dortmund.

Aus Botschaften oder von internationalen Organisationen seien Warnungen gekommen. Die Bundesregierung habe das Thema und die Debatte über eine Aufnahme von Menschen aus Afghanistan vermeiden wollen - auch aus Sorge über unbequeme Debatten vor der Bundestagswahl. Diese Sorge sei die eigentliche Verantwortungslosigkeit, so Habeck.

Es gebe undurchsichtige Situationen, in denen man schnell entscheiden müsse, dann könne es Fehler geben, so Habeck. Es gehöre auch zur Verantwortung, dass man die Bereitschaft habe, Fehler zu machen. Allerdings nur, wenn man sie anschließend erklären könne, versuche sie abzustellen und notfalls persönliche Konsequenzen ziehe, so der Co-Grünen Chef.

Regierung muss Verantwortung übernehmen

"Aber was einfach nicht mehr geht, ist, die Verantwortung wie eine heiße Kartoffel hin und her zu werfen und zu sagen, es war das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium, das Kanzleramt, der Bundesnachrichtendienst - und am Ende war es keiner." Der Grünen-Vorsitzende kritisierte: "Wir können doch keine Regierung haben wollen, wo es keiner gewesen sein will".

Auch CDU-Politiker Merz kritisiert Außenminister Maas

Deutliche Wort kommen auch von CDU-Politiker Friedrich Merz. "Wenn es stimmt, dass die Nachrichtendienste und die Leitung der Botschaft schon Tage vor der Einnahme von Kabul zur Evakuierung geraten haben, der Bundesaußenminister diesen Rat aber ignoriert hat, dann sollte, ja muss er zurücktreten", schrieb Merz in einem Beitrag auf "Focus Online". Seine Auftritte und Rechtfertigungsversuche seien einfach nur noch peinlich.

Maas weist die Kritik an seiner Amtsführung seit Tagen zurück, auch von Rücktrittsforderungen will er nichts hören. Auf die Frage, ob er darüber nachgedacht habe, sagte der SPD-Politiker dem Magazin "Der Spiegel": "In den vergangenen Tagen habe ich nur an eines gedacht, nämlich aus den Fehlern, die wir alle gemacht haben, die Konsequenz zu ziehen und dafür zu sorgen, so viele Leute aus Afghanistan rauszuholen wie möglich." Das sei "die verdammte Pflicht von jedem, der an der Entwicklung der letzten Tage und Wochen beteiligt war".

Maas weist Rücktrittsforderungen von sich

In den vergangenen Tagen hatte es bereits von mehreren Seiten Forderungen nach einem Rücktritt des Außenministers gegeben. CSU-Chef Markus Söder hatte sich dafür ausgesprochen, dass Maas dem Kabinett nach der Bundestagswahl im September nicht mehr angehören solle. Daraufhin erwiderte der SPD-Politiker: "Ich würde erstmal abwarten, welche Partei der nächsten Bundesregierung überhaupt angehört. Das ist ja offener als viele dachten. Und wie meine berufliche Zukunft aussieht, ist wirklich das Letzte, woran ich im Moment einen Gedanken verschwende."

Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan durch Geheimdienste

Wie ausländische Nachrichtendienste hatte auch der Bundesnachrichtendienst (BND) Tempo und Ausmaß des Siegeszuges der Taliban in Afghanistan bis zuletzt unterschätzt. Nach einem Bericht des "Spiegel" hatte der BND die Bundesregierung aber schon seit Jahren vor dem Zusammenbruch des afghanischen Staates gewarnt.

Als Konsequenz aus dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr forderte Maas eine Debatte über den Sinn von Bundeswehr-Einsätzen. Das Scheitern in Afghanistan dürfe nicht dazu führen, dass "wir uns außen- und sicherheitspolitisch komplett der Verantwortung auf der Welt verweigern", sagte der Außenminister. Aber Afghanistan dürfe sich auch nicht noch einmal wiederholen. Die Nato-Partner müssten diskutieren, ob das Verteidigungsbündnis überhaupt geeignet sei, Einsätze außerhalb des eigentlichen Auftrags zu führen - auch, ob es Aufgabe der Nato sei, für Frieden und Menschenrechte zu sorgen.

Maas plädiert für mehr Unabhängigkeit von den USA

Maas sprach sich darüber hinaus dafür aus, dass sich die europäischen Nato-Mitglieder eine größere Unabhängigkeit von den USA verschaffen sollten. "Wir müssen viel politischer diskutieren, ehe wir unsere Soldaten irgendwo hinschicken. Sonst besteht die Gefahr, dass wir immer nur die Entscheidungen Washingtons nachvollziehen - egal, wer dort Präsident ist."

Retraumatisierungen bei Veteraninnen und Veteranen

Seit der Machtübernahme der Taliban brauchen immer mehr Afghanistan-Veteranen der Bundeswehr psychologische Beratung. In den vergangenen Tagen hätten Anfragen und Kontaktaufnahmen von ehemaligen Bundeswehrangehörigen und Familienmitgliedern sprunghaft zugenommen, sagte der Vize-Vorsitzende des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, Hallbauer, der Funke-Mediengruppe.

Bei etlichen Veteraninnen und Veteranen hätten die dramatischen Ereignisse in Afghanistan zu einer Retraumatisierung geführt. Die Menschen hätten derzeit enormen Gesprächsbedarf oder suchten psychologischen Beistand. Laut Hallbauer stellen sich viele von ihnen jetzt die Sinnfrage. Sie hätten den Eindruck, dass ihr monatelanger Einsatz - oft unter Todesangst - letztlich vergebens war. Das setze vielen ehemaligen Soldatinnen und Soldaten ungeheuer zu, hob der Veteranenvertreter hervor.