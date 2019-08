Habeck wirbt für Staatsfonds nach norwegischem Vorbild

Habeck sagte der "Süddeutschen Zeitung", Negativzinsen seien "teuer für Sparer und gefährlich für die Finanzmarktstabilität". Deswegen sei es Zeit für einen "Bürgerfonds", der auch helfen könne, die private Altersvorsorge zu stärken.

"Der Fonds sollte allen Bürgern offen stehen und langfristig in sinnvolle Projekte zum Umbau der Wirtschaft investieren." Robert Habeck, Bundesvorsitzender Die Grünen

Söders Negativzins-Verbot "populistisch"

Die Forderung von CSU-Chef Markus Söder, negative Zinsen auf Guthaben bis 100.000 Euro zu verbieten, wies Habeck als "populistisch" zurück. "Gegen die Negativzinsen helfen keine Verbote", erklärte der Grünen-Chef, eine solche Maßnahme werde nur zu höheren Bankgebühren für die Bankkunden führen.

Bei einem Staatsfonds könnten die Bürger hingegen von Gewinnzuwächsen profitieren, so Habeck. Der Grünen-Politiker verwies auf existierende Vorbilder wie den norwegischen Staatsfonds:

"Insofern wäre so ein Bürgerfonds kein Hexenwerk, sondern machbar." Robert Habeck, Bundesvorsitzender Die Grünen

Norwegens Staatsfonds hat einen ethischen Anspruch

In den norwegischen Staatsfonds fließen die Einnahmen aus der staatlichen Öl- und Gasförderung. Vor zwei Jahren überschritt der Wert des Fonds die Eine-Billion-Dollar-Marke, laut norwegischer Zentralbank ein "Meilenstein".

Der vor rund 20 Jahren gegründete Fonds investiert vor allem in Aktien, aber auch in Anleihen und Immobilien. Er hält Beteiligungen an rund 9.000 Unternehmen und hat einen hohen ethischen Anspruch: Firmen, die Massenvernichtungswaffen herstellen, die Menschenrechte missachten, die die Umwelt schädigen oder Tabakwaren produzieren, sind tabu. Im Sommer 2015 stieg der Fonds spektakulär aus Energieunternehmen und Bergbaugesellschaften aus, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit dem Abbau und der Nutzung von Kohle machen. Sogar aus dem Öl- und Gasgeschäft will sich der Fonds künftig verabschieden.

Mit den Fondsmitteln soll unter anderem Norwegens Zukunft gesichert werden, mit Investitionen in Bildung und neue Technologien für die Zeit nach Öl und Gas.