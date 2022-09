Habeck deutet AKW-Betrieb über den Winter an

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält einen Betrieb der zwei süddeutschen Atomreaktoren über das geplante Laufzeit-Ende zum Jahreswechsel für zunehmend wahrscheinlich. Grund sei, dass die aktuelle Lage sich Szenarien aus dem Stresstest der Netzbetreiber genähert habe, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag dem "Spiegel".

Die sogenannten "Stresstests" sind Sicherheitsüberprüfungen von AKW, die im März 2011 unter dem Eindruck der Atomkatastrophe in Fukushima vom Europäischen Rat beschlossen wurden.

"Große Sorgen" wegen Situation in Frankreich

"Wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo der Stresstest sagt: Da kann es notwendig werden, Atomkraftwerke für die Netzsicherheit einzusetzen." Das werde man jetzt weiter beobachten, "aber die Situation in Frankreich entwickelt sich nicht gut". Im Nachbarland können aus technischen Gründen viele Reaktoren derzeit nicht laufen. "Das macht mir also schon große Sorgen." Auf die Frage, ob der sogenannte Streckbetrieb über das Jahresende damit wahrscheinlich werde, sagte Habeck: "Jedenfalls wird es nicht unwahrscheinlicher."

Süddeutsche AKWs dienen als Notreserve

Da die europäischen Stromnetze verknüpft sind, verschärfen Frankreichs Reaktorprobleme die Lage besonders im Süden Deutschlands. Strom fließt so ins Nachbarland ab. Die AKW Isar 2 und Neckarwestheim 2 sind dort von Habeck für eine Einsatzreserve vorgesehen. Die Pläne des Wirtschaftsministers für einen Reservebetrieb hatte zunächst heftige Debatten ausgelöst - sowohl vom Betreiber der niederbayerischen Anlage Isar 2 als auch von Seiten von Union und FDP. Sie hatten die Reserve als nicht ausreichend bezeichnet und eine mehrjährige Laufzeit-Verlängerung verlangt, da die Lage in Süddeutschland im Winter besonders angespannt sein könne.

Geplant ist, zunächst einmal am Atomausstieg bis Ende 2022 für alle drei verbliebenen AKW festzuhalten. Wenn es die im sogenannten Stresstest analysierte Lage aber erfordere, sollten sie notfalls weiterlaufen oder aber in den ersten Monaten des Jahres wieder angefahren werden. Endgültig Schluss sein soll demnach aber Mitte April 2023. Das dritte verbliebene Kraftwerk Emsland soll wie geplant zum 31. Dezember komplett abgeschaltet werden.

Leck in Isar 2 muss erst repariert werden

Dieser Plan kann aber nach Aussagen des Isar-2-Betreibers PreussenElektra ohnehin nicht mehr funktionieren. Wegen eines Ventillecks müsse das AKW noch im Oktober heruntergefahren werden, damit es dann wieder länger in Betrieb gehen könne. Ein weiterer Stopp danach sei nicht möglich. Alternativ könne auf die Reparatur verzichtet werden, dann müsse der Reaktor aber wie geplant Ende 2022 stillgelegt werden.

Mit Informationen der Nachrichtenagentur Reuters