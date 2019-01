Habeck löscht seine Twitter- und Facebook-Accounts

Grünen-Chef Robert Habeck hatte am Montagmorgen erklärt, sich aus dem digitalen Raum zurückziehen zu wollen. Nach der Veröffentlichung privater Daten im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf den Bundestag und eigener missverständlicher Formulierungen fasste er diesen Entschluss. Seine Twitter- und Facebook-Accounts sind mittlerweile nicht mehr zu finden. Der Grünen-Chef hat sich definitiv aus dem Social-Media-Leben zurückgezogen.

Hauptgrund ist eigenes Video

Ein Grund für seinen Rückzug war ein von ihm gepostetes, später gelöschtes Video für den Wahlkampf in Thüringen. Darin sagte Habeck, die Grünen wollten, dass Thüringen ein "offenes, freies, liberales, demokratisches Land" werde. "Ich bin von mir selber entsetzt", sagte er dem BR. "Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie mir so etwas passieren kann."

Er könne nicht abstreiten, "dass das super bescheuert war, was ich da gesagt habe", urteilte Habeck über seine eigenen Äußerungen. Für das Video hatte es viel Kritik gegeben. In Thüringen sind die Grünen seit Ende 2014 an einer Koalition mit SPD und Linken beteiligt.

Social Media macht "anfällig“

Habeck sagte in Bayern 2, er sei offenbar "anfällig" dafür, in einem Medium, "das so aggressiv kommuniziert wie Twitter", ebenfalls so zu reden. Er werde sein Konto löschen. Später teilte er dann mit, dass auch sein Facebook-Profil gelöscht werde.

Habeck war zudem besonders vom jüngsten virtuellen Datendiebstahl betroffen. Die unbekannten Täter veröffentlichten private Konversationen des Politikers. Der Datenklau sei "maßgeblich über Facebook" erfolgt, erklärte Habeck. Dadurch seien "die persönlichsten Gespräche zwischen mir und meiner Familie jetzt auf alle Rechner der deutschen Tageszeitungen und jede Menge rechter Medien" geraten.

Nicht alle Kollegen finden den Schritt Habecks gut

Manche Politiker bedauerten Habecks Entscheidung. "Einen engagierten Auftritt in den sozialen Netzwerken finde ich schon in Ordnung, und einen Rückzug finde ich falsch", sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Man kann doch Fehler machen, und man kann sich doch mal vertun", sagte er mit Blick auf das Wahlkampfvideo.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erklärte, Politiker müssen "dort sein, wo Debatten stattfinden". Es sei richtig, sich für eine demokratische und faire Debatte im Netz einzusetzen. "Schade, das Robert Habeck sich dagegen entschieden hat."

Die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, will in den sozialen Medien weiter präsent bleiben. Zur Begründung sagte sie im SWR, Facebook und Twitter seien eine Form von Kommunikation mit vielen Menschen in unserer Gesellschaft. "Früher hat man an Politiker Briefe geschrieben. Heute kann man direkte Kontaktaufnahme über soziale Medien leisten."