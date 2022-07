Habeck kündigt weiteres Paket zum Energiesparen an

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat ein weiteres Paket zur Energiesicherung angekündigt. Demnach soll es schärfere Vorgaben zur Befüllung der Gasspeicher geben, auch die Braunkohlereserve soll aktiviert werden. Außerdem geht es um Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden und einen verbindlichen "Heizungscheck". Vorgesehen sind auch Maßnahmen, um in Wohnungen beim Heizen Gas zu sparen.

Habeck attackiert Russland

Habeck erklärte bei der digitalen Pressekonferenz zunächst, Ursache aller aktuellen Probleme im Energiebereich sei "der durch nichts zu rechtfertigende Angriff Russlands auf die Ukraine". Es sei eine "Verdrehung der Tatsachen", wenn Russland sich als Garant der Energiesicherheit in Europa darstelle.

Russland benutze Energie zur "Erpressung", sagte Habeck. Der "vorgeschobene Grund technischer Probleme" bei den Gaslieferungen über Nord Stream 1 habe in Wirklichkeit einen politischen Hintergrund, so Habeck. Russland sei ein "Unsicherheitsfaktor", Russlands Putin sei "ein unsicherer Energielieferant" geworden.

"Winter stellt große Herausforderungen"

40 Prozent der Pipeline-Kapazität würden aktuell geliefert, so Habeck. Das sei in etwa die Menge, die nach Beginn des russischen Angriffskrieges und vor ihrer Wartung durch die Pipeline kam. Es sei eine "ganz große Stärke", dass Verbraucher und Wirtschaft in Deutschland "zusammenstehen, ihre Informationen austauschen und den Schulterschluss üben", so Habeck. "Wir werden diesen Schulterschluss noch länger brauchen, wir brauchen einen langen Atem, der Winter kommt erst noch."

Letzterer werde Europa vor große Herausforderungen stellen. Mann müsse darauf gefasst sein, dass die Gasmenge auch wieder geringer werde. Es sei notwendig, mehr Gas einzusparen.

Weiteres Paket für Energieeinsparungen

Daher werde man die verpflichtenden Füllstände der Gasspeicher nochmals erhöhen, zunächst zum 1. September auf 75 Prozent. Zum 1. Oktober sollen die Speicher statt wie bisher geplant zu 80 Prozent dann zu 85 Prozent und zum 1. November zu 95 Prozent statt wie bisher anvisiert zu 90 Prozent gefüllt sein. Zudem werde die Bundesregierung neben der Steinkohle zum 1. Oktober auch die Braunkohlereserve aktivieren und eine Gaseinsparverordnung aufsetzen.

Dabei gehe es um Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden und einen verbindlichen "Heizungscheck". Vorgesehen sind laut Habeck auch Maßnahmen, um in Wohnungen beim Heizen Gas zu sparen. So sollen Wohnungsmieter von Vorgaben ihrer Vermieter befreit werden, auch bei mehrtägigen Abwesenheiten eine bestimmte Zimmertemperatur aufrechtzuerhalten. "Diese Mindesttemperatur-Heizverpflichtung wollen wir aussetzen", sagte Habeck, dabei gehe es ausdrücklich nicht um das Absenken der von Vermietern zu gewährleistenden Mindesttemperaturen.

Gasheizung für Privatpools soll verboten werden

Als Teil der Verordnung sollen Besitzer hauseigener Schwimmbäder im Winter dafür kein Gas mehr einsetzen. "Da, wo private Pools in Häusern mit Gas beheizt werden, wollen wir das über diesen Winter verbieten", kündigt Habeck an. Für öffentliche Einrichtungen und Bürogebäude sollten Sparvorgaben in Verordnungen geregelt werden. Zusammen mit dem Verkehrsministerium solle es eine Verordnung geben, die Kohle und Öl im Schienenverkehr den Vorzug gebe.

Gaspreis-Umlage nur bei sozialer Entlastung

Den Energieversorgern will Habeck eine direkte Weitergabe höherer Gas-Preise an ihre Kunden nur ermöglichen, wenn dies mit Entlastungen für einkommensschwache Haushalt verbunden würde. Sollte eine im Energiesicherungsgesetz vorgesehene Umlage notwendig sein, "dann sollte das kombiniert werden mit sozialpolitischen Entlastungen", sagt Habeck: "Ich weiß, dass die meisten in der Bundesregierung das genauso sehen."

Hinsichtlich des größten deutschen Gasimporteurs Uniper will die Bundesregierung nach Habecks Worten Maßnahmen zur Stützung ergreifen. Es sei richtig, dass Uniper zur finanziellen Stabilisierung des Unternehmens auf Bestände in den Gasspeichern zurückgegriffen habe, sagt Habeck. Dies werde künftig aber nicht mehr nötig sein: "Wir werden bald Uniper anders stabilisieren."

