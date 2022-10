Habeck kündigt Entlastungen für Stromkunden ab Januar an

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angesichts deutlicher Preissteigerungen Entlastungen für Stromkunden ab Januar angekündigt. "Die Entlastung beim Strompreis muss in jedem Fall spätestens im Januar einsetzen. Darauf zielen wir", sagte Habeck dem "Handelsblatt".

"Komplexe Aufgabe" mit Neigung zur Gefahr

Habeck machte allerdings zugleich auf Schwierigkeiten bei der geplanten Finanzierung der Strompreisbremse über die Abschöpfung von "Zufallsgewinnen" der Stromerzeuger aufmerksam. Diese Abschöpfung sei "eine extrem komplexe Aufgabe", sagte der Minister: "Wir arbeiten hier wie bei der Gaspreisbremse eng mit Bundeskanzleramt und Bundesfinanzministerium zusammen. Normalerweise würde man sich dafür zwei oder drei Jahre Zeit nehmen. Das alles müssen wir in der Krise in nur zwei Monaten machen. Wir setzen damit einen politischen Auftrag um, aber es ist gefahrgeneigt."

Minister Habeck fordert Solidarität von Energieproduzenten ein

Habeck sagte weiter: "Grundsätzlich geht es um Gewinne, von denen die Energieproduzenten niemals zu träumen gewagt hätten. Da ist es schon eine Frage der Solidarität, dass davon ein Teil dem Gemeinwohl dient."

Man müsse sich aber auch genau ansehen, welche Auswirkungen die Abschöpfung der Finanzmittel auf Investitionen habe. "Die kritischen Stimmen" dazu nehme man ernst. Hintergrund sind Überlegungen, dass der Bund Gewinne auch rückwirkend abschöpfen könnte. Dies löste in der Energiebranche massive Kritik aus.

Bei Strompreisbremse ähnliches Konzept wie beim Gas

Das Konzept für die Strompreisbremse aus Habecks Ministerium ähnelt dem der Gaspreisbremse, das eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission vorgeschlagen hatte. Demnach sollen Haushalte und Unternehmen angesichts extremer Preissteigerungen beim Gas zunächst im Dezember durch Übernahme eines Monatsabschlags einmalig entlastet werden, ab März 2023 soll dann eine dauerhafte Gaspreisbremse greifen.

Dabei soll jeder Haushalt ein Grundkontingent an vergünstigtem Strom bekommen, das sich am bisherigen Verbrauch orientiert. Im Fall der Gaspreisbremse hatte die Kommission einen Wert von 80 Prozent des historischen Verbrauchs empfohlen. Eine ähnliche Größenordnung gilt auch beim Strom als möglich.

Geht noch was bei der Gaspreisbremse?

Zuletzt waren in der Ampelkoalition die Stimmen lauter geworden, die ein Vorziehender Gaspreisbremse auf Januar fordern. Habeck sagte dazu, die Versorger hätten in der Gaskommission erläutert, dass die Preisbremse vor März nicht umzusetzen sei. Er sei "aber sicher, dass sie mit Hochdruck prüfen, ob da noch was geht".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, einen früheren Starttermin für die Gaspreisbremse auszuloten und hatte dazu ebenfalls den 1. Januar ins Spiel gebracht. Dazu will er sich mit den Energieversorgern beraten, wie er am Samstag sagte. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FFD) sagte am Sonntag in der ARD, es sei unklar, ob die Gaspreisbremse schon ab Januar technisch möglich sei. "Was ich sagen kann, ist: Es stehen die Mittel jetzt zur Verfügung", sagte er.