Habeck für Scholz' AKW-Entscheidung - Grüne Jugend entrüstet

Kanzler Scholz' Entscheidung zur Verlängerung der Atomlaufzeiten kommt bei den Grünen nicht gut an. Wirtschaftsminister Robert Habeck versucht nun, zu vermitteln - und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein seiner Partei.

Habeck: "Kann damit leben"

Dass Olaf Scholz nun in der Frage der Laufzeiten der verbleibenden drei Atomkraftwerke seine "maximale Autorität" eingesetzt habe, sei eine "unübliche Lösung einer verfahrenen Situation", sagte Habeck in der ARD. "Er ist voll ins Risiko gegangen, und ich werbe dann dafür, dass wir jetzt diesen Weg auch gehen, weil alles andere staatspolitisch nicht verantwortlich wäre", so Habeck.

Zugleich wies Habeck darauf hin, dass es sich beim Thema Atom um eine politisch "hochaufgeladene Frage" handele. "Diese Frage hat Generationen geprägt, hat die deutsche Politik geprägt, und insofern ist das schon eine Ausnahmesituation." Scholz habe in der "verfahrenen Situation" nun einen Vorschlag gemacht, "mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann", sagte Habeck.

Appell an Verantwortungsbewusstsein

Die Änderung des Atomgesetzes muss vom Bundestag verabschiedet werden. Habeck geht nicht davon aus, dass dies wegen fehlender Stimmen der Grünen scheitern könnte. "Deutschland und Europa befinden sich in einer schweren Krise", sagte Habeck in der ARD. "In dieser Situation die Regierung aufs Spiel zu setzen, scheint mir überhaupt nicht verhältnismäßig. Das kann eigentlich nicht passieren", betonte der Grünen-Politiker.

Grüne wollen "Gespräche führen"

Die Grünen wollten eigentlich nur einen sogenannten Streckbetrieb für die Meiler Isar 2 und Neckarwestheim 2 bis Mitte April 2023 mittragen. Die Kraftwerke sollten in eine sogenannte Einsatzreserve überführt werden, um damit bei Bedarf einen Weiterbetrieb bis Mitte April zu ermöglichen. Den Weiterbetrieb des Meilers Emsland lehnte die Partei dagegen ab.

Folglich wird Scholz' Machtwort nun kritisiert: "Die Entscheidung ist fachlich nicht gerechtfertigt, sie ist nicht durch den Stresstest gedeckt, sie ist politisch außerordentlich fragwürdig", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin dem ZDF. "Das wird glaube ich noch eine ganz schwierige Operation." Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann kündigten an, in der Fraktion zu beraten, "wie wir mit der Entscheidung des Kanzlers umgehen".

Hauptanliegen erfüllt: Keine neuen Brennstäbe

Auch die Grüne Parteispitze hat noch Gesprächsbedarf. "Das AKW Emsland ist für die Netzstabilität nicht erforderlich", schrieb Parteichefin Ricarda Lang auf Twitter. "Der Kanzler hat nun von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Wir werden dazu Gespräche führen." Sie wies aber auch darauf hin, dass ein Hauptanliegen der Partei erfüllt wird: dass keine neuen Brennstäbe beschafft werden und letztlich alle deutschen AKW vom Netz gehen werden.