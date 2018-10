H.-J. Vogel: GroKo verantwortlich für SPD-Stimmverluste

Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2 am Samstagvormittag) nannte der Sozialdemokrat den Zustand der Koalition in Berlin eine wesentliche Ursache für die Stimmverluste: "Das zeigt ja auch, dass beide Parteien, die in der Koalition verbunden sind, in den letzten zehn Jahren enorm verloren haben und jetzt in Bayern besonders verloren haben."