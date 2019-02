Gutes Beispiel – der Wettbewerb für eine bessere Gesellschaft

Vorderburg im Allgäu. Mitten im Ort steht der Gasthof "Hirsch". Dass es das Wirtshaus noch gibt, ist allein der engagierten Dorfgemeinschaft zu verdanken. 250 Dorfbewohner haben monatelang gemeinsam das alte Gasthaus renoviert, bis der "Hirsch" in neuem Glanz erstrahlte. Dieser Einsatz hat auch die Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 begeistert, sie haben "Rettet den Hirsch" zum "Guten Beispiel 2018" gewählt.

Initiative, Projekt, Start-up?

Jetzt geht der Wettbewerb in eine neue Runde. Bis zum 17. März können Sie sich bewerben. Mit einer lokalen Initiative, die das soziale Miteinander fördert. Oder mit einem Projekt für mehr Natur in der Stadt. Vielleicht bringen Sie mit Kulturveranstaltungen wieder Leben in leerstehende Fabrikhallen? Engagieren sie sich für Demokratie oder treibt Sie der Klimawandel um? Gute Beispiele gibt es viele und Bayern 2 ist neugierig auf Ihr Projekt - Ehrenamt oder Start-up.

Engagement bereichert

Auch diesmal wählt die Jury aus allen Einsendungen wieder fünf Projekte ins Finale. Mit in der Jury ist Barbara Stamm. Die ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtags setzt sich selbst seit vielen Jahren für soziale Belange ein: bei der Lebenshilfe, der Knochenmarkspende oder in der Hospizarbeit. Und sie weiß, Engagement bereichert ungemein.

"Wenn man im Ehrenamtlichen Bereich mit unterwegs ist, da gewinnt man so viel Neues dazu auch Ideen, wo man unterstützend mit anderen gemeinsam unterwegs sein kann." Barbara Stamm: Jurymitglied