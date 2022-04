Guterres will zwischen Russland und der Ukraine vermitteln

In der Hoffnung, vermitteln zu können, reist UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag zunächst nach Moskau und anschließend weiter nach Kiew. Guterres hatte Putin und Selenskyj diese Woche um persönliche Treffen gebeten. Bislang spielte die Uno bei den Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts eine untergeordnete Rolle.

Seit dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine Ende Februar telefonierte Guterres nur einmal mit Selenskyj. Putin lehnte bislang jeden Kontakt mit dem UN-Generalsekretär ab, da dieser Russland einen Verstoß gegen die UN-Charta vorgeworfen hatte.

Guterres trifft Putin und den russischen Außenminister Lawrow

Nun möchte Guterres kommende Woche in Moskau bei Wladimir Putin persönlich um Frieden in der Ukraine werben. Putin werde Guterres empfangen. Dies teilte UN-Sprecherin Eri Kaneko am Freitag mit. Sie betonte die Dringlichkeit von Guterres' für Dienstag geplantem Besuch. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass der UN-Generalsekretär auch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammenkommen werde.

Guterres trifft Selenskyi und den ukrainischen Außenminister Kuleba

Guterres werde sich anschließend am Donnerstag in die Ukraine begeben, um dort Präsident Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba zu treffen, teilten die UN später mit. Bei beiden Besuchen wolle Guterres diskutieren, welche Schritte jetzt unternommen werden könnten, um die Kämpfe zu beenden und Menschen dabei zu helfen, in Sicherheit zu gelangen, sagte Kaneko.

Um direkte Treffen sowohl mit Putin als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte Guterres am vergangenen Dienstag gebeten. An Moskau hat der UN-Generalsekretär seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine appelliert, die Angriffe einzustellen. Den Kriegsbeginn nannte er den "traurigsten Moment" in seinen fünf Jahren an der UN-Spitze. Diese Woche forderte Guterres zudem eine viertägige humanitäre Feuerpause anlässlich des orthodoxen Osterfests am kommenden Sonntag.