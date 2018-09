Guterres und Juncker vor der großen UN-Woche

Diese Innigkeit ist ungewöhnlich bei Antonio Guterres. Sehr herzlich begrüße er Jean-Claude Juncker, so sagt er. Seinen - Zitat - guten Freund. Vor Beginn der großen UN-Woche haben sich der UN-Chef und der Präsident der Europäischen Kommission am New Yorker Hauptsitz der Vereinten Nationen getroffen.

Internationales Miteinander als Voraussetzung für weltweite Aufgaben

Einig ist man sich, demonstrativ einig: Es brauche ein internationales Miteinander, gemeinsam stehe man für den Multilateralismus ein und schütze das Klima – wohl wissend, dass der Klimawandel bislang schneller wirke als die Gegenmaßnahmen, so Guterres.

Kritik an den USA - ohne sie offiziell zu nennen

Und Juncker sagt, man halte nichts von einem einseitigen, einem unilateralen Ansatz. Das Miteinander, der Multilateralismus, all das sei zwar schwierig, aber es sei die Straße in die Zukunft. Auch wenn das einige UN-Staaten anders sähen, ergänzte er, ohne etwa die USA anzusprechen.

Es sei ein enormes Vergnügen, so der UN-Chef abschließend überschwänglich, die Partnerschaft von EU und der UN auf festem Boden zu wissen. Dann gibt es auch noch eine gemeinsame Presseerklärung – man sei sich einig, die Zusammenarbeit noch weiter vertiefen zu wollen, heißt es darin.

Trumps Woche vor der UN

Im Hintergrund all dieser Bekundungen und Papiere scheint man den US-Präsidenten förmlich zu spüren, den Kritiker von Vereinten Nationen und Klimaschutz, den Befürworter von America first. Heute beginnt Trumps Programm für die New Yorker UN-Woche mit einem US-eigenen Anti-Drogen-Gipfel. Morgen redet er vor der UN-Generalversammlung. Am Mittwoch leitet er den Sicherheitsrat.