Gute Wein-Ernte: Glasflaschen für Winzer werden knapp

Nach der reichen Ernte im vergangenen Herbst ist es bei der Belieferung von Winzern mit Glasflaschen zu Lieferengpässen gekommen. "Die Glashütten sind einfach leer", hieß es vom Kellereiartikel-Händler Klein im unterfränkischen Kitzingen. Winzer müssten derzeit teilweise drei bis vier Wochen auf Flaschen warten.

Auch in anderen Wein-Regionen fehlen sie - überall höre man diese Klagen, sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Bodenheim bei Mainz.

Wein in Glasflaschen wirden wieder beliebter

Es sei allerdings nicht die Erntemenge allein, die zu dieser Situation geführt habe, heißt es beim Flaschen-Großhändler Wittmer GmbH in Kirrweiler in Rheinland-Pfalz. "Die Nachfrage nach Glas wird allgemein größer, viele Getränkekonzerne gehen vom PET-Kunststoff zurück auf Glas", sagte Wittmer-Geschäftsführer Sascha Wlodarczyk. Der zusätzliche Bedarf am Markt könne von den vorhandenen Kapazitäten nicht abgedeckt werden.