Gutachter sieht Hamburger Amoktäter als "religiösen Fanatiker"

Der Amoklauf in einem Gotteshaus der Zeugen Jehovas in Hamburg lässt noch immer Fragen offen - unter anderem nach dem Motiv des 35-jährigen Täters. Nun hat ein Gutachter das Buch des Mannes in Augenschein genommen. Das plausibelste Tatmotiv sei "Hass auf christliche Religionsgemeinschaften", heißt es laut einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" in der Analyse des Extremismusforschers Peter Neumann, die er für die Hamburger Polizei erstellte.

Buch enthält keine Hinweise auf Zeugen Jehovas

Hinweise auf geplante Attentate fänden sich in dem rund zweieinhalb Monate vor der Tat veröffentlichten Buch allerdings ebenso wenig wie Gewaltaufrufe, sagte Neumann dem "Spiegel". Es sei daher kein "Manifest", wie es Täter in ähnlichen Fällen schon hinterlassen hätten. Ohne Kenntnis der späteren Ereignisse sei es nicht möglich, daraus auf einen bevorstehenden Angriff auf Zeugen Jehovas zu schließen. Die Religionsgemeinschaft komme in dem Buch von F. gar nicht vor.

Wut auf christliche Glaubensgemeinschaften

Neumann zufolge macht die Untersuchung des Buches deutlich, dass F. Wut auf christliche Religionsgemeinschaften empfunden habe, weil sie Gläubigen seiner Meinung nach "die Wahrheit" vorenthielten. Rückschlüsse auf andere Motive wie etwa Frauenfeindlichkeit ließen sich dagegen nicht ziehen, schrieb der in London lehrende Experte für Terrorismus und Extremismus laut "Spiegel" in seinem elfseitigen Gutachten für die Polizei in der Hansestadt.

Wirre Thesen - und eine vergebliche Recherche der Polizei

Philipp F., der Sportschütze war und legal eine Waffe besaß, hatte das rund 300-seitige Buch mit dem Titel "Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan" im Selbstverlag im Dezember veröffentlicht. Er breitete darin laut Medienberichten apokalyptische Ansichten und wirre quasi-religiöse Thesen aus. Wegen dieses Buches und darin möglicherweise enthaltenen Hinweisen standen zuletzt auch die Hamburger Behörden unter Druck, die daher das Gutachten Neumanns in Auftrag gaben.

Einige Wochen vor der Tat war bei der Hamburger Waffenbehörde nämlich ein anonymer Hinweis auf F. eingegangen, der sich maßgeblich auf Besorgnis wegen des Buches stützte. Eine Internet-Recherche von Beamten führte laut Behörden aber nicht zu dem über eine Verkaufsplattform vertriebenen Buch und bei einer waffenrechtlichen Zuverlässigkeitskontrolle in F.s Wohnung wurden keine größeren Verstöße festgestellt.

Polizei: Amoklauf aus "Hass"

F. hatte vor etwa eineinhalb Wochen während eines Gottesdienstes in einer Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas sieben Menschen und anschließend sich selbst erschossen. Er hatte nach Angaben der Ermittlungsbehörden bis vor etwa eineinhalb Jahren selbst zu der Gemeinde gehört, verließ diese aber unter nicht abschließend geklärten Umständen. Neun Menschen wurden bei der Tat verletzt.

Die Ermittler stufen das Verbrechen vom 9. März als Amoklauf ein, wobei das Motiv nach ihren Angaben bislang nicht abschließend geklärt ist. Sie halten nach früheren eigenen Angaben ein Verbrechen aus "Hass" gegen die Zeugen Jehovas für möglich, ermitteln aber auch in andere Richtungen. Unklar ist zudem, ob F. psychisch krank gewesen sein könnte. Entsprechende Hinweise gab es in dem anonymen Hinweis, es gab aber keine offizielle ärztliche Diagnose.

Mit Informationen von AFP