Gutachten zu Anbindehaltung: Bauernverband reagiert empört

Milchkühe angebunden im Stall – das ist für Greenpeace rechtswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt ein von der Umweltorganisation beauftragtes Rechtsgutachten, das in Berlin vorgestellt worden ist. Angebundenen Kühen sei es nicht möglich, ihren Bedürfnissen nach Bewegung oder Körperpflege nachzukommen. Damit widerspreche die Anbindehaltung im Kuhstall dem Tierschutzgesetz.

Greenpeace: "Die Tiere leiden erheblich"

Regelmäßig sei auch der Straftatbestand der Tierquälerei erfüllt, sagt Rechtsanwältin Ronja Hoffmann, die das Gutachten präsentierte: "Die Tiere leiden erheblich, ihnen wird ein erzwungenes Nicht-Verhalten auferlegt". Deshalb fordert Greenpeace-Agrarexperte Martin Hofstetter: "Die ganzjährige Anbindehaltung muss ad hoc unterbunden werden." In anderen Ländern sei die Haltungsform längst verboten – besonders Bayern aber hinke hinterher. Hier gibt es noch besonders viele Anbindeställe.

Bauernverbände kritisieren Gutachten

Der Bayerische Bauernverband (BBV) zeigte sich erbost über das Rechtsgutachten. Der Bezirkspräsident von Mittelfranken und Milchvieh-Beauftragte des Verbandes Peter Köninger wies im Gespräch mit dem BR die Vorwürfe zurück. Es könne einer Kuh auch im Anbindestall gut gehen. Man setze heute "auf mehr Komfort in der Anbindehaltung und ermöglicht der Kuh so ein besseres Leben."

Auch der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes kritisiert das Rechtsgutachten: "Das ist der Versuch, auf den Zug beim Thema Tierwohl aufzuspringen und auch eine mediale Duftmarke zu setzen." Das Gutachten sei lediglich eine Zusammenstellung von allgemeinen Vorwürfen und Gemeinplätzen. Gegen ein Verbot der Anbindehaltung spricht sich der Verband klar aus.

Ende der Anbindehaltung steht im Koalitionsvertrag

Greenpeace sieht den Gesetzgeber in der Verantwortung, schnell auf das Gutachten zu regieren. Doch genau das ist bereits im Gange: Die Ampel-Regierung will die Anbindehaltung bis zum Jahr 2030 verbieten – so jedenfalls steht es im Koalitionsvertrag. Wann ein Verbot kommt und ob es auch die sogenannte Kombinationshaltung umfasst, wonach den Tieren zumindest zeitweise Auflauf gewährt wird, ist unklar. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wird seit Amtsantritt immer wieder danach gefragt, hat aber bisher noch keine klare Antwort zum Thema Kombinationshaltung gegeben.

Rechtsgutachten wird kaum Auswirkungen haben

Indes wird das Rechtsgutachten von Greenpeace wohl keine Konsequenzen auf die Politik haben. Zwar hatte die Organisation mit einem ähnlichen Gutachten über Schweinehaltung 2017 für Aufsehen gesorgt – es folgte eine Normenkontrollklage. In diesem Jahr nun will das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden. Der Unterschied diesmal: Im Gegensatz zur Schweinehaltung gibt es in der Rinderhaltung keine gesetzlichen Mindeststandards, worauf sich das Gericht berufen könnte.

Bayern ist "Spitzenreiter" bei Anbindehaltung

Die Anbindehaltung ist nach Auswertungen des Bayerischen Landesamts für Statistik in Bayern mit rund 52 Prozent der Milchviehhalter (etwa 13 000 Betriebe) und rund 26 Prozent der Milchkühe immer noch weit verbreitet. Die Zahlen sind von 2020, heute dürften es weniger Anbindeställe sein, weil seitdem einige zugesperrt oder umgebaut haben.

Der Verband der Milcherzeuger in Bayern e.V. sowie die Molkereiverbände gehen davon aus, dass rund 10.000 Betriebe ganzjährige Anbindehaltung betreiben. Demnach haben rund 3.000 Betriebe Kombinationshaltung.

Im Bundesvergleich hat Bayern die meisten Betriebe und die meisten Milchkühe in Stallungen mit Anbindehaltung. Das liegt im Wesentlichen daran, dass hier die Betriebe traditionell kleiner sind.