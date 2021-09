Güterverkehr: Bahnstreik verschärft Lieferprobleme

Im Güterverkehr hat der Streik bei der Bahn begonnen. Zahlreiche Unternehmen, vor allem aus der Automobilindustrie, befinden sich im Krisenmodus. Denn der fünftägige Streik unterbricht die Lieferketten. Automobilzulieferer, die bereits mit Lieferschwierigkeiten kämpften, sind besonders betroffen.

Sowohl Audi als auch der VW-Konzern hätten Szenarien entwickelt, um den Güterverkehr mit der Bahn auf LKWs oder alternative Züge umzuverteilen, so Audi-Sprecherin Sabrina Kolb. Das Unternehmen bereite sich auch darauf vor, die Transporte von Teilen für die Automobilproduktion während des Streiks zu reduzieren.

Auch BMW beobachte die Lage mit Sorge, so ein Sprecher. Man sei bereit, den Transport von der Schiene auf die Straße zu verlagern. Autokonzerne wie BMW und Audi erhalten den Stahl für die Produktion auf der Schiene und transportieren fertige Autos so auch zu den Häfen.

Massen- und Gefahrenguttransporte können kaum ausweichen

Auch Zahlreiche Verbände schlagen Alarm: Der Bundesverband der Deutschen Industrie und der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) warnen, dass die erneute Unterbrechung der Lieferketten die wirtschaftliche Erholung gefährde. Massenguttransporte, wie für die Rohstoffversorgung der Stahlindustrie, der Holzindustrie oder auch der chemischen Industrie hätten teilweise kaum Ausweichmöglichkeiten.

"Zeitkritische Güter, bei denen bleibt angesichts knapper Laderaumkapazitäten eben nur der LKW", sagt BGA-Pressesprecher Andre Schwarz. "Das ist schon ein enormer Aufwand, der da zu betreiben ist" Der Mehraufwand erhöhe die Kosten für den Transport erheblich.

Jedes fünfte Chemie-Unternehmen drosselt die Produktion

Beliebt ist der Schienengüterverkehr vor allem bei Industrien, bei denen es nicht so sehr auf eine punktgenaue Lieferung ankommt, sondern auf einen ständigen Warenstrom zum Beispiel zu oder von Seehäfen und bei Unternehmen, die viel Masse und Schweres zu transportieren haben.

Ein Sonderfall ist die chemische Industrie. Die Bahn spiele vor allem für Vorprodukte und Zwischenprodukte, die zwischen den Chemiestandorten transportiert werden, eine sehr große Rolle, so Tilman Benzing. Er ist Sprecher des Verbands der Chemischen Industrie. Er sorgt sich um die Auslieferung chemisch-pharmazeutischer Produkte an die Kunden. Die chemische Industrie sei grundsätzlich eine Industrie, die viel mit der Eisenbahn transportiere. Wegen Engpässen hätte bereits jetzt jedes fünfte Unternehmen der Chemiebranche die Produktion gedrosselt, so der Verband weiter. Die Lieferketten seien stark belastet.

Für viele gefährliche Chemikalien sei der Schienenweg vorgeschrieben, erklärt Tilman Benzing, Sprecher des Verbandes der Chemischen Industrie VCI. Das verschärfe nun die Probleme. "Es ist aber auch nicht der erste Streik", so Benzing. "Die Unternehmen bauen Lagerbestände auf, um die Lieferketten nicht komplett zu gefährden." Ohne Streik dauere eine Lieferung mit der Bahn in der Regel zwei bis sechs Tage innerhalb Deutschlands.

Auch der Lieferverkehr an den Grenzen ist gefährdet

Aber nicht nur die deutsche Industrie ist vom Streik der Deutschen Bahn betroffen, erklärt der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. Durch den Streik ist zum Beispiel auch der Lokführerwechsel an den Grenzen gefährdet. Es können also auch dort Züge stehen bleiben, warnt der Leiter der Sektion Logistik Carsten Knauer. Unternehmen, die auf nachhaltige Transporte auf der Schiene setzten, werde aktuell ein Bärendienst erwiesen, sagt Knauer.

"Die Lkw sind voll, und schon seit Beginn der Pandemie berichten Verlader, dass sie nur schwer an Laderaum kommen", berichtet Knauer. "Die Raten steigen massiv. Zusätzlich hat die Pünktlichkeit und Verlässlichkeit der Transporte abgenommen." Den Unternehmen könne man mittelfristig nur raten, ihr Risikomanagement weiter zu forcieren, etwa durch Lagerausbau.

Logistikbranche gerät unter Druck

Währenddessen versucht die Logistikbranche, auf den Streik zu reagieren: So kurzfristig die steigende Nachfrage nach LKW in den Griff zu kriegen, gleiche einem Kopfstand, beschreibt Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Schnellecke der Schnellecke Logistikgruppe mit Sitz in Wolfsburg die Situation.

Der Spediteur ist für die Automobilindustrie auf der Straße unterwegs - viel auch in Bayern. So kurzfristige Einsätze kosten Geld und bringen wenig ein. Manches könne man abpuffern, aber der Streik werde gesamtwirtschaftlich einen Riesenschaden verursachen. Die Logistikbranche sei der "Ausputzer", so Schnellecke.

Auch private Güterverkehrsbetriebe können nicht fahren

Die Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn, DB Cargo, war früher der Platzhirsch bei den Gütertransporten und jahrzehntelang Monopolist. Was die Verkehrsleistung betrifft, ist sie nach wie vor die Nummer eins in Europa und in 17 Ländern aktiv. In Deutschland ist sie aber nur noch für rund 44 Prozent der Güterverkehrsleistungen auf der Schiene verantwortlich.

Allerdings streikt diesmal auch das Personal in Stellwerken oder Betriebszentralen. Auch in diesen Bereichen gibt es etliche Beschäftigte, die Mitglieder der GDL sind. Wenn aber Strecken nicht überwacht und Signale nicht gestellt werden, fährt kein Zug, auch nicht der privaten Konkurrenz.