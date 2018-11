Gütersloh: Zweijähriges Mädchen in Kita beim Essen erstickt

Ein zweijähriges Mädchen ist in einer Kindertagesstätte in Gütersloh beim Essen erstickt. Die Polizei geht von einem "tragischen Unglücksfall" aus, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Das Unglück in der städtischen Einrichtung ereignete sich am Montagnachmittag.

Wie in Fällen ohne natürliche Todesursache üblich, habe die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sehe aber bislang keine Anhaltspunkte, nicht von einem Unglück auszugehen, so die Sprecherin. Zuvor hatten Medien über den Vorfall berichtet.

Kita-Mitarbeiter leisteten erste Hilfe

Nach dem Erstickungsanfall hätten die Kita-Mitarbeiterinnen unmittelbar Erste Hilfe geleistet, teilte die Stadt Gütersloh mit. "Unsere Gedanken sind bei der Familie, die sich diesem schrecklichen Verlust nun gegenübersieht", hieß es in einer Mitteilung der Stadt.

Um Schock und Trauer bestmöglich aufzufangen, seien Kindern, Eltern und Mitarbeitern der Einrichtung Angebote zur seelsorgerischen Unterstützung gemacht worden.