Über 27 Millionen Menschen sollen FFP2-Masken günstiger erhalten

Beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel am 16. November wurden nicht viele Beschlüsse gefasst - einer hat aber das Ziel, Risikopatienten besser vor Corona zu schützen. Besonders gefährdete Menschen sollen demnach mit günstigen FFP2-Masken ausgestattet werden. Unklar waren bis heute weitere Details - unter anderem, wer sie bekommen soll.

Günstige FFP2-Masken für über 27 Millionen Menschen

Der Gemeinsame Bundesausschuss des Gesundheitswesens mit Vertretern von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen hat nun eine erbetene Eingrenzung der Gruppen mit Risiken für schwere und tödliche Verläufe erstellt.

Insgesamt dürften 27,35 Millionen Menschen die günstigen FFP2-Masken erhalten, wie es in der Stellungnahme heißt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dazu zählen 23,7 Millionen Menschen ab 60 Jahre, außerdem weitere Menschen mit Vorerkrankungen, Risikoschwangerschaften oder Übergewicht.

15 FFP2-Masken gegen "eine geringe Eigenbeteiligung"

Die Stellungnahme soll nun Grundlage für eine Verordnung sein, mit der das Bundesgesundheitsministerium die konkrete Umsetzung regeln will. Ziel bleibe, mit der Ausgabe von günstigen FFP2-Masken für Risikogruppen im Lauf des Dezembers zu beginnen, wie es hieß. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern am 16. November sollen pro Person insgesamt 15 FFP2-Masken - rechnerisch eine pro Winterwoche - gegen "eine geringe Eigenbeteiligung" zu bekommen sein. Die Kosten dafür will der Bund übernehmen.

Um Infektionsrisiken zu vermeiden und Arztkapazitäten nicht unnötig zu binden, sollten Risikopatienten unter 60 mit möglichst einfachen Regeln ermittelt werden, erläutert der Gemeinsame Bundesausschuss. Individuelle ärztliche Überprüfungen oder Atteste seien nicht praktikabel. Genutzt werden sollten vorrangig Verwaltungsdaten.

FFP2-Masken schützen auch den Träger der Maske vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus. Die Inhalation infektiöser Aerosole wird damit besser verhindert als beispielsweise bei einem einfachen Mund-Nasen-Schutz, wie er von Ärzten bei OPs getragen wird, oder von selbstgenähten Masken aus Stoff. Letztere schützen vor allem die Umgebung, wenn der Träger infiziert ist.