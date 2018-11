Gruseliges Halloween: So feiert Amerika

Zombies, Massenmörder und ganz viel Kunstblut – furchteinflößende Szenen spielten sich auch dieses Jahr zu Halloween in Amerika ab. Zahlreiche Grusel-Fans fanden sich in Hollywood zu einer großen Parade zusammen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz im "Shrek"-Look

Ein ähnliches Bild in New York, wo das Fest traditionell ein mega Spektakel ist. Heidi Klum, die inzwischen als "Queen of Halloween" gilt, lud zu ihrer legendären Horror-Party ein. Sie selbst und ihr Freund Tom Kaulitz kamen als grünes Oger-Paar "Shrek" und Fiona. Ein Team von Maskenbildnern hatte über Stunden Knollnasen, Pausbacken, Oger-Öhrchen und für Klum auch noch ein üppiges Plastik-Dekolleté geschaffen.