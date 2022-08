Grunewald: Feuer bleibt im Sperrkreis – Spezialtechnik vor Ort

Einsatzkräfte wappnen sich für weitere Detonationen

Das Hauptproblem sei weiterhin der Sprengplatz, sagte der Sprecher am Morgen. "Wir müssen damit rechnen, dass es weiter zu Detonationen und zum Trümmerflug kommt." Die Feuerwehr habe die ganze Nacht hindurch gearbeitet.

Die Einsatzkräfte hatten am Donnerstag rund um den Sprengplatz, auf dem das Feuer ausgebrochen war, einen Sperrkreis von rund 1.000 Metern gezogen. Immer wieder waren Detonationen zu vernehmen. Am späten Donnerstagnachmittag gab es innerhalb der Sicherheitszone die ersten Löscharbeiten. Einsatzkräfte hatten die angrenzenden Waldgebiete bewässert, um ein Ausbreiten der Flammen zu erschweren.

Grunewald-Brand: Autobahn bleibt gesperrt, Zugverkehr betroffen

Wegen des Brandes bleibt die Autobahn Avus im Südwesten Berlins zunächst gesperrt. Auch der Zugverkehr sei von den Verkehrseinschränkungen weiter betroffen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen.

Nach einer auf Luftbildern basierenden Einschätzung der Feuerwehr vom Donnerstagnachmittag hatte sich der Brand von eineinhalb Hektar am Morgen auf etwa 50 Hektar ausgeweitet. Allerdings stehe nicht alles in diesem Bereich in Flammen, zum Teil sei es nur verraucht, schränkte der Polizeisprecher ein.

Experten üben Kritik an Kampfmittelräumung in Deutschland

Nach Angaben der Feuerwehr waren bis zu 50 Tonnen Kampfmittel auf dem Sprengplatz gelagert. Die Polizei sprengt nach eigenen Angaben mehrfach im Jahr die dort deponierten Funde, konnte dies aber wegen der Wetterbedingungen in jüngster Zeit nicht tun.

Experten kritisierten angesichts des Brandes Versäumnisse bei der Kampfmittelräumung und Brandbekämpfung in Deutschland. "Kampfmittelräumung ist Ländersache, jeder kocht da sein eigenes Süppchen", sagte Jürgen Plum von der deutschen Güteschutzgemeinschaft Kampfmittelräumung den Zeitungen der "Mediengruppe Bayern". Zudem scheitere die Kampfmittelbeseitigung oft an den Kosten.

"Um Wälder zu räumen, ist kein Geld mehr da", sagte Plum. "Aber bei Sprengplätzen aus der Nachkriegszeit sollte man noch einmal nachdenken, diese nicht doch mal zu bereinigen. Denn dort wurde nach dem Krieg in großem Maße und unsachgemäß Munition vernichtet, indem sie zusammengetragen und einfach gesprengt wurde. Allerdings flog das Material dabei eher in der Gegend herum und wurde nicht unschädlich gemacht."

Löschpanzer und Konzepte zur Brandbekämpfung gefordert

Der Deutsche Feuerwehrverband warnte derweil vor den Gefahren bei der Brandbekämpfung auf kampfmittelbelasteten Flächen. "Eigentlich brauchen wir Löschpanzer, also ein geschütztes Löschfahrzeug", sagte Ulrich Cimolino vom Feuerwehrverband den Zeitungen. "Deutschland hat keinen einzigen." Überhaupt würden Konzepte zur Brandbekämpfung fehlen - und das bei einer immer höheren Waldbrandgefahr in ganz Deutschland.

Mit Material von AFP und dpa.