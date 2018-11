Grundsteuer: Finanzminister Scholz auf heiklem Terrain

Seit Montag wird spekuliert, nun hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seine Pläne zur Grundsteuerreform in Berlin vorgestellt. Scholz hat zwei Ziele: Die Einnahmen für die Städte und Gemeinden aus der Steuer sollen gleich bleiben. Das aber soll "so gelingen, dass die Leute in preiswerten Wohnungen nicht durch eine zu hohe Grundsteuer belastet werden".

Die Kommunen würden ihre Hebesätze entsprechend senken, hofft Scholz. Allerdings zählt das nicht zu den Kompetenzen eines Bundesfinanzministers. Das entscheiden die Kommunen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kritisiert: "Dass man hier versucht, den Schwarzen Peter den Oberbürgermeistern zuzuschieben und man sagt: Ihr könnt das ja über die Hebesätze regulieren: das ist nicht der richtige Weg einer Reform."

Zwei Modelle, unterschiedliche Vorteile

Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Bund aufgetragen, die Grundsteuer zu überarbeiten, da sie auf veralteten Berechnungen beruht. Diese Steuer zahlen alle Haus- und Grundbesitzer, sie gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen für Kommunen.

Für die nun anstehende Reform stellt Scholz zwei Konzepte zur Diskussion. Erstens: das Flächenmodell. Dabei wird der Wert anhand der Fläche des Grundstücks und des Gebäudes ermittelt. Dieses Modell ist einfach zu berechnen, unter anderem Bayern plädiert dafür. Zweitens: das wertabhängige Modell. Hier soll der Wert des Grundstücks individuell ermittelt werden. Nettokaltmiete, Wohnfläche, Baujahr, Grundstücksfläche und Bodenrichtwert sind die wesentlichen Faktoren. Dieses Modell favorisiert Scholz. Es sei gerechter, sagt er. Aber aufwendiger.

Gerecht, aber kompliziert? Bayerns Regierung sagt Nein

Auch in Bayern wird das Thema kontrovers diskutiert. Finanzminister Albert Füracker (CSU) befürchtet große Probleme bei der Umsetzung des wertabhängigen Modells. Regelmäßig müsste der Wert für jedes Gebäude und Grundstück aufs Neue berechnet werden. "Die Bürokratie, das umzusetzen, ist dann Sache der Bundesländer und ich will nicht, dass wir seitens des Bundes ein Gesetz bekommen, das bei uns kaum umsetzbar ist." Nur mit einem riesigen Aufwand könne das wertorientierte Modell realisiert werden.

Scholz will das Gesetz im Herbst 2019 verabschieden lassen – in Abstimmung mit allen Bundesländern. Er denkt nun darüber nach, Mietern künftig Lasten aus der Grundsteuer zu ersparen. Bislang zählt die Grundsteuer zu den umlagefähigen Nebenkosten.