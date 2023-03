Grundsatzprogramm der CDU – "Bock auf Zukunft"

"GRUND SÄTZLICH CDU", so steht es überall auf den Buttons, auf den Plakaten und in den kurzen Filmen, die die Basis bei den Regionalkonferenzen zu sehen bekommt. Die CDU möchte grundsätzlich reden, vor allem über sich selbst.

Die Führung kommt zur Basis - und mit dieser gemeinsam will Parteichef Friedrich Merz das neue Grundsatzprogramm erarbeiten. Es gehe darum, nicht nur nein zu sagen, sondern klar zu sagen, wofür die CDU stehe.

Ältere Herren, junge Frauen, moderater Ton

Die Säle sind gut gefüllt. Überwiegend ältere Herren sind gekommen, aber auch sehr junge Frauen. Sie wollen mitmachen bei der Neuausrichtung der Volkspartei CDU. Durch das Programm führt Carsten Linnemann. Der stellvertretende Parteichef ist der Vorsitzende der Programm- und Grundsatzkommission. Die Rolle des Moderators scheint ihm Spaß zu machen. Linnemann dirigiert das Publikum, als es per Handy Schlagworte nennen soll, die in der CDU eine große Rolle spielen sollen. Ein paar Anwesende muss er erst von den Vorzügen dieser Technik überzeugen.

Schlagworte Zusammenhalt, Nächstenliebe und das C

Egal, ob in Münster in Nordrhein-Westfalen, in Pforzheim in Baden-Württemberg, Schkeuditz bei Leipzig und Linstow in Mecklenburg-Vorpommern, es fallen nicht als erstes die klassischen Begriffe, die oft in Verbindung mit der CDU gebracht werden, wie "Marktwirtschaft" und "Mittelstand". Es sind vielmehr die Worte "Zusammenhalt", "Bildungschancen" und "christliche Nächstenliebe", vor allem, wenn es um Flüchtlinge und Zuwanderung geht.

Mehr Gewicht für Arbeitnehmer und Geringverdiener

Bei den Diskussionen rücken mehrmals Geringverdiener und sozialer Ausgleich in den Mittelpunkt. Dem Vorsitzenden der CDA, der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Karl-Josef Laumann, hat man nicht immer so gut zugehört in der Union, wenn es um staatliche Unterstützung für Geringverdiener ging, etwa bei Zuschüssen für eine private Altersvorsorge. Die CDU sei für die verantwortlich, die auch acht Stunden am Tag arbeiten, aber wenig verdienen, sagt Laumann in Münster und bekommt dafür viel Applaus.

Klare Abgrenzung zur AfD

Vor der Regionalkonferenz in Schkeuditz bei Leipzig hatten die Verantwortlichen ein wenig Respekt. Hält auch hier die Brandmauer zur AfD? Zumal der ehemalige Ostbeauftragte Christian Hirte kurz vor Beginn des Treffens noch voraussagte, dass die Leute im Osten schon sehr direkt redeten, "ungeschminkter".

Am Ende gibt es zur Abgrenzung gegen Rechts genau eine Wortmeldung und die Frage, ob der angestrebte Ausschluss von Hans-Georg Maaßen aus der Partei wirklich gerechtfertigt sei. Buhrufe für den Mann im Publikum und eine deutliche Antwort von Friedrich Merz. Maaßens "herabwürdigende Sprache" habe in der CDU keinen Platz.

Programm soll bis zur Europawahl stehen

Moderator Carsten Linnemann fasst seine Eindrücke nach vier Regionalkonferenzen so zusammen: "Die CDU braucht wieder eine Erkennungsmelodie, die Bock auf Zukunft macht." Er muss die Erkenntnisse aus den Regionalkonferenzen nun zusammentragen. Dann geht es in die Text- und Feinarbeit. Bis zur Europawahl im nächsten Jahr will die CDU ihr neues Grundsatzprogramm fertig haben.