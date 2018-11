Grundrecht auf Asyl: Merz relativiert, AKK kritisiert

Wollte er nur sein konservatives Profil schärfen oder einfach ein bisschen Wahlkampf für sich machen? Friedrich Merz hat mit seinen Äußerungen zum Asylrecht gestern im thüringischen Seebach einen Nerv getroffen. Von seiner Behauptung Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen habe und ob es in dieser Form fortbestehen könne, rückte er zwar nicht ab aber er beschwichtigte heute: "Ich stelle das Grundrecht auf Asyl selbstverständlich nicht infrage, weil wir Politik aus christlicher Verantwortung und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte machen."

AKK: "Nicht mit Wesenskern der CDU vereinbar"

Merz bekräftigte aber, dass die Themen Asyl und Migration nur in einem europäischen Kontext zu lösen seien. Merz' Konkurrentin im Rennen um den Parteivorsitz, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, distanzierte sich daraufhin klar von dem früheren Unionsfraktionschef. "Die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl oder eine Einschränkung halte ich mit dem Wesenskern der CDU und dem Erbe von Helmut Kohl für nicht vereinbar", sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild"-Zeitung.

Mitbewerber Jens Spahn bezeichnete das Grundrecht auf Asyl als "große Errungenschaft unseres Grundgesetzes". Von CSU-Europapolitiker Markus Ferber erhielt Merz Unterstützung: "Wenn wir zu einer europäischen Lösung kommen, würde es zum Beispiel bedeuten, dass bei einer Drittstaatenregelung keine individuelle Prüfung mehr stattfinden kann." Von der AfD erhielt Merz Applaus, sie begrüßte seinen Vorstoß.

Kritik von allen Seiten

Widerspruch kam von Hilfsorganisationen wie Pro Asyl, dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst, der Caritas sowie der Opposition. Aber auch der Koalitionspartner SPD zeigte sich empört. Das Grundrecht auf Asyl sei für seine Partei "unantastbar", stellte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil klar. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierte in der "Passauer Neuen Presse", es sei ärgerlich, "dass der unionsinterne Popularitätswettbewerb nun abermals auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird."

Die Oppositionsparteien FDP, Grüne und Linke gingen hart mit Merz ins Gericht. Das Grundrecht auf Asyl sei die Lehre aus den schrecklichen Erfahrungen der Juden, die aus Nazi-Deutschland zu fliehen versuchten sowie aus der Fluchterfahrung von Millionen Deutschen, erklärte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) warf Merz vor, die Ressentiments von Rechten und Rechtsextremen zu bedienen. FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae warnte Merz davor, aus wahlkampftaktischen Gründen auf populistischen Stimmenfang zu gehen.

Es geht um Artikel 16a

Tatsächlich wird das Asylrecht in der Bundesrepublik - anders als in vielen anderen Staaten - nicht allein aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt, sondern hat Verfassungsrang. Im Grundgesetz steht in Artikel 16a, Absatz eins: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Damit zieht das Grundgesetz die historischen Lehren aus der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft.

Angesichts der Zahlen ist der Vorschlag von Merz, das Asylrecht in Frage zu stellen, wenig relevant. Artikel 16a kommt nämlich nur sehr selten zur Anwendung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte, in Deutschland erhielten fast alle Flüchtlinge ein Bleiberecht auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention oder des europäischen Rechts. "Letztes Jahr haben bundesweit gerade einmal rund 0,7 Prozent der Anerkannten Asyl nach dem Grundgesetz erhalten", sagte Herrmann.