Grundgesetzänderung: Bundestag verabschiedet Grundsteuer-Reform

Die Grundsteuer musste nach einem Urteil des Verfassungsgerichts bis zum Jahresende neu geregelt werden, weil die zur Berechnung herangezogenen Einheitswerte veraltet sind.

Der Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht vor, dass die Grundsteuer sich auch künftig im Wesentlichen am Wert eines Grundstückes orientiert. Denn in die Berechnung sollen neben der Fläche die statistische Nettokaltmiete und der Bodenrichtwert einfließen. Entscheidend wäre also, ob eine Wohnung in der begehrten Innenstadt liegt, in einem Vorort oder auf dem Dorf. Zu erwarten ist demnach, dass die Steuer in teuren Lagen in Zukunft steigen wird – und damit die womöglich die Miete, weil die Grundsteuer auf die Mieter umgelegt werden darf.

Länder dürfen abweichen

Vom Scholz-Modell dürfen die Länder aber nach Belieben abweichen. Auf der entsprechenden Öffnungsklausel hatte die CSU bestanden und sich durchgesetzt. Laut Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder will Bayern eine eigene Grundsteuer einführen. Sie soll sich statt nach dem Wert nach der Fläche richten. Das ist der CSU wichtig, um Steuererhöhungen zu vermeiden.

Voraussetzung für den bayerischen Sonderweg ist eine Änderung des Grundgesetzes, die der Bundestag jetzt beschlossen hat. Demnach soll die Grundsteuer in Artikel 72 des Grundgesetzes aufgenommen werden. Dort sind seit der Föderalismusreform 2006 alle Bereiche aufgelistet, in denen die Länder mit eigenen Regeln vom Bundesrecht abweichen dürfen. Das gilt zum Beispiel für das Jagdwesen, für Naturschutz, Hochschulzulassung und Bodenverteilung.

Kommunen legen individuelle Hebesätze fest

Die Grundsteuer wird von allen Hauseigentümern gezahlt - und auch von den Mietern, denn sie kann über die Nebenkosten umgelegt werden. Ob Hauseigentümer und Mieter künftig mehr oder weniger Grundsteuer zahlen müssen, wird durch die Reform nicht entschieden. Denn das letzte Wort haben dazu die Kommunen, die individuelle Hebesätze festlegen.

Nach dem Bundestag muss auch der Bundesrat der Grundgesetzänderung zustimmen.