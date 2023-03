Grundgesetz-Denkmal beschmiert: Kritik an "Letzter Generation"

Die Protestaktion der "Letzten Generation" richtete sich gegen die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe wie Erdöl. Das Bundesverfassungsgericht habe 2021 festgestellt, dass der Staat auf Grundlage von Artikel zwei des Grundgesetzes auch die Verpflichtung habe, "Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen", erklärten die Aktivisten. Die Bundesregierung befeuere aber die Klimakatastrophe und plane laut Klimaschutzgesetz, Deutschland erst 2045 klimaneutral zu machen.

Polizei stellt Strafanzeigen

An der Aktion seien sechs Menschen beteiligt gewesen, teilte die Polizei Berlin mit. Einsatzkräfte hätten ihre Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt. Es seien mehrere Strafanzeigen gestellt worden, sagte eine Sprecherin am Nachmittag. Dabei gehe es um gemeinschädliche Sachbeschädigung sowie Verstöße gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz und das Gesetz über befriedete Bezirke der Verfassungsorgane des Bundes. Mit was für einer Flüssigkeit das Denkmal beschmiert wurde, war vorerst unklar. Es seien Proben entnommen worden, sagte die Polizeisprecherin. "Ergebnisse stehen noch aus."

Israelischer Künstler schuf das Grundgesetz-Denkmal

Das Denkmal "Grundgesetz 49" besteht aus 19 Glasscheiben mit einer Höhe von rund drei Metern. In sie sind die 19 Grundrechte des Grundgesetzes mit Laser eingraviert. Das Werk wurde vom israelischen Künstler Dani Karavan geschaffen und 2002 enthüllt.

Mit Informationen von AFP und dpa