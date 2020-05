Grütters: Kultureinrichtungen sollen wieder aufsperren

Die oberste Kulturpolitikerin des Landes residiert ganz oben im Kanzleramt, 8. Stock. Staatsministerin Monika Grütters sieht darin auch ein Zeichen für die Bedeutung der Kultur in Deutschland. Die Aussichten jedenfalls sind gewaltig, ganz Berlin kann man von hier überblicken. Die Synagoge, das Kulturforum, das Brandenburger Tor, den Reichstag. Normalerweise ein Wimmelbild. Aber nicht jetzt. Corona trübt das Bild. Alles so gedämpft. Dazu der Abstand, diese "neue Normalität". Ein Begriff, mit dem Monika Grütters nichts anfangen kann: "Nein, das ist keine Normalität, das ist ein Begriffspaar, das lehne ich ab – ich finde, das ist eine kranke Situation."

Corona-Beschränkungen: Ein "Berufsverbot" für Künstler

Menschen brauchen Nähe, davon ist Grütters überzeugt. Und Künstler, Künstlerinnen brauchen eine Bühne. Wie aber diese Bühne wiederherstellen? In Corona-Zeiten ein Drahtseilakt. Grütters schläft schlecht, seit das Virus die Kulturlandschaft in Deutschland quasi stillgelegt hat. "Es sind ja die Künste, die als allererstes quasi ein Berufsverbot hatten, vor allem die darstellenden Künste." Im Bundeskulturministerium versucht man, allen eine Perspektive zu bieten, kennt aber die Schwierigkeiten: "Man muss ja ehrlich sein, also ein Orchestergraben in einem Opernhaus ist eine maximale Herausforderung in Corona-Zeiten."

Soforthilfen und ein Sozialschutzpaket

Monika Grütters, deren Ministerium über zwei Milliarden Euro Etat verfügt, hat mehrere Programme aufgelegt. Dazu gehören finanzielle Soforthilfen und ein Sozialschutzpaket. Allerdings profitieren nicht alle Künstler und Künstlerinnen davon. Vor allem diejenigen Soloselbständigen, die keine Betriebskosten haben, wie etwa freischaffende Musiker fallen durch das Raster. Grütters setzt ihre Hoffnungen nun in das Konjunkturprogramm von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), das mehrere Branchen, unter anderem auch die Kreativwirtschaft umfassen soll.

Das nächste Rettungsprogramm des Bundeskulturministeriums zielt nicht auf die individuellen Lebensumstände, sondern nimmt die Institutionen in den Blick: Es soll die kulturelle Infrastruktur in ganz Deutschland absichern. Denn, was nützt es, fragt Grütters, wenn ich die Künstler am Leben erhalte und hinterher sind ihre Einsatzorte weg?

Wiedereröffnung von Kulturstätten unter Auflagen

Die Kulturstaatsministerin vertritt vehement den Ansatz, dass Theater, Kinos, Bühnen möglichst bald wieder aufgemacht werden - natürlich unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln. Und mit einem angepassten Programm: "Zum Beispiel Ein-Mann-Stücke oder Zwei-Mann-Stücke oder eine Kaffeehausbestuhlung auf einer Bühne zum Konzert, am Anfang mal ohne Bläser und nur mit Streichinstrumenten".

Die Bundesregierung habe auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu erstellen lassen, wie Aerosole sich verbreiten. All das sei gemacht worden, damit die Wiedereröffnung nicht wie eine politische Laune wirke. Natürlich weiß auch die Ministerin um die Gefahr einer zweiten Welle. Aber die baldige Öffnung der Kulturszene sei für viele Häuser, Bühnen, Theater eine existentielle, wirtschaftliche Frage. Zur Not müssten die erwartbaren Einnahmeausfälle eben kompensiert werden. Keiner könne schließlich sagen, ob die Menschen in Corona-Zeiten wieder ins Theater gehen. Und ein volles Haus ist wegen der Abstandsregeln ohnehin utopisch.

Grütters: Viele Schlachten vor Corona

Die CDU-Frau Grütters ist die erste Vollblutpolitikerin in diesem Amt, seit 15 Jahren sitzt sie im Deutschen Bundestag, seit 2013 ist sie Kulturministerin. Die bekennende Katholikin, in Münster geboren, hat schon viele Schlachten geschlagen. Ihre härteste bisher: das Kulturgutschutzgesetz, das sie gegen heftige Widerstände und viele hässliche Briefe, auch aus der CDU, durchboxte.

Viel Einstecken muss sie auch beim zweiten Megaprojekt, dem neuen Berliner "Museum der Moderne". Das noch gar nicht steht, dessen Kosten aber schon vor Baubeginn explodiert sind – wie das öfter passiert bei Großprojekten, aber für das sie auch wieder zusätzliches Geld locker gemacht hat - zusammen mit dem ehemaligen Haushaltsausschuss-Vorsitzenden Johannes Kahrs von der SPD. In ihm hatte sie einen guten Sparringspartner, gibt sie schmunzelnd zu.

Und dann ist da noch der Kampf um die Frauenförderung: Frauen in der Kultur, das ist ein ganz eigenes Thema. Sei es Film, Theater oder Clubkultur: fast alle Bereiche werden von Männern dominiert, die dort an den Schalthebeln sitzen. Im Bundeskulturministerium ist das anders: Monika Grütters hat, das betont sie mit großem Nachdruck, alle Gremien paritätisch besetzt.

