Grünes Licht für Otto-Ampeln in Emden

Der wohl berühmteste Ostfriese der Welt, die Komiker-Legende Otto Waalkes (70), freut sich, dass er in seiner Heimatstadt Emden demnächst als hüpfendes Ampelmännchen zu sehen ist. "Ich bin ganz, ganz stolz", sagte Otto Waalkes am Mittwoch dem Radiosender Bremen Vier:

"Erst Ehrenbürger von Emden, dann das Bundesverdienstkreuz und jetzt noch 'ne eigene Ampel - das ist ja der Höhepunkt meiner Karriere."

Auf die Frage, was nach eigenen Ampeln jetzt noch kommen könnte, antwortete Otto: "Vielleicht zum Weltkulturerbe ernannt zu werden, das wäre nicht schlecht. Oder der Literaturnobelpreis, nur um meinen alten Deutschlehrer zu ärgern."

Vier Fussgängerampeln mit typischer Otto-Silhouette

Der Rat der Stadt Emden hatte am Dienstagabend einstimmig beschlossen, am Museum "Otto-Huus" und am Rathaus vier Fußgängerampeln mit grün leuchtenden Otto-Symbolen auszustatten. Ein hüpfender Otto soll dort künftig anzeigen, wann die Straße gefahrlos überquert werden kann. Das Symbol hat Otto Waalkes selbst entworfen.

Otto nur beim grünen Lichtsignal

Eigentlich war daran gedacht, dass Ottos berühmte Ottifanten die Emder Fußgängerampeln zieren. Doch das wäre nicht mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar gewesen, die stehende oder laufende Männchen vorschreibt. Otto leuchtet deshalb künftig nur bei Grün - das Rot-Signal zeigt ein klassisches Ampelmännchen. Doch auch das hat Vorteile, meint Otto: "Man muss warten, bis das grüne Otto-Männchen kommt. Das erfordert Disziplin im Straßenverkehr!"

10.000 Euro für vier Ampeln

Die vier Ampeln sollen bis zum Beginn der großen Otto-Ausstellung in der Kunsthalle Emden am 22. Juni umgerüstet sein. Sie kosten zusammen rund 10.000 Euro. Das Geld bezahlt die Stadt. Otto will die gleiche Summe für einen guten Zweck in Emden spenden. Die Otto-Ausstellung "Coming Home" wird bis zum 22. September zu sehen sein.

In Mainz gibt es schon die Mainzelmännchen

Andere Städte haben ähnliche Ideen umgesetzt. So gibt es bereits Ampeln mit Mainzelmännchen-Motiven in Mainz und Bad Zwischenahn, in Hameln soll eine Rattenfänger-Ampel aufleuchten. Und in Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) könnten bald Bergmänner und Römer die Fußgänger stoppen.